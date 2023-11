Vlaams Parlementslid Els Ampe wil nieuwe audit naar corruptie in Knokke

Na het zien van de Pano-uitzending ‘Knokke(n) om vastgoed’ woensdagavond vraagt onafhankelijk Vlaams Parlementslid Els Ampe een nieuwe audit.

“Plots stond de burgemeester hier om mij te overtuigen mijn grond aan Ghelamco te verkopen, het is één van de talloze getuigenissen in VRT-reportage Pano over de recent opgestapte burgemeester van Knokke, Piet De Groote. Het is hoogst merkwaardig dat een burgemeester zich bemoeit met aan- en verkopen tussen private personen. Dat roept vragen op over mogelijke corruptie”, zegt Els Ampe, die uit Oostende afkomstig is, maar al jaren in Brussel woont. Ze verliet onlangs Open VLD om als onafhankelijke te gaan zetelen.

“Ook de nieuwe burgemeester van Knokke, Jan Morbee, wordt genoemd. Hij kocht appartementen in een toren waar hij als lid van het schepencollege zelf de -afwijkende- bouwvergunning voor gaf”, vervolgt Ampe. “Deze ‘Heldentoren’ veroorzaakte veel protest in Heist door zijn afwijkende hoogte van 20 verdiepingen. Nog een ander lid van het Knokse college, schepen Antony Wittesaele, trad ondertussen op als notaris van Ghelamco en haar golfproject.”

“Het hele Knokse college stinkt naar corruptie. Daarom vraag ik Audit Vlaanderen de mogelijke belangenvermenging van elk lid van het college te onderzoeken. Audit Vlaanderen wees op belangenvermenging van voormalig schepen Kris Demeyere, maar Pano toonde dat de audit van één lid van het college onvoldoende is,” aldus Els Ampe. Ampe dient in het Vlaams Parlement een vraag in om deze audit te bekomen. Ook Vlaams minister Gwendolyn Rutten vraagt intussen de gouverneur om bijkomend onderzoek te voeren naar de toestanden in Knokke-Heist.

