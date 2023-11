Pano duikt in de vastgoedwereld van Knokke

Knokke-Heist, sinds jaar en dag Vlaanderens meest mondaine gemeente. Maar vandaag is het niet al goud wat blinkt. Reportagemagazine Pano verdiept zich in de woelwateren de gemeente zich bevindt.

De laatste maanden rommelt het serieus in de Knokse politiek. En er is ook protest tegen het bouwen van een nieuw, groot golfterrein. Er was al de vernietigende audit, waarin ex-schepen Kris Demeyere nadrukkelijk werd genoemd. En dan was er nog het ontslag van burgemeester Piet De Groote, de opvolger van wijlen Leopold Lippens.

Volgens Manu Desutter, 6 jaar lang burgemeester in de jaren 70 is het duidelijk. “Er is té veel geluisterd naar de ‘immobiliën’ en té weinig naar het algemeen belang”. Pano onderzoekt een aantal grote immoprojecten in Knokke-Heist. In Heist bijvoorbeeld, zijn 40 woningen beschadigd door grote bouwwerken. “Dat is door al dat rijk volk dat hier appartementen wil zetten, en de gewone man moet boeten”, zegt een kranige tachtiger. Hoe ver reikt de verstrengeling van vastgoed en lokale politiek in Knokke-Heist?

