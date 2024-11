Vlaams Belang aan zet in Diksmuide, maar partijen houden voet bij stuk: “Druk van bovenaf te groot”

Sinds woensdag mag Vlaams Belang proberen een coalitie te vormen in Diksmuide, omdat het Actie! en Team 8600 voorlopig niet lukt. De eerste gesprekken met beide partijen zijn inmiddels achter de rug. Zij houden echter voet bij stuk en weigeren een samenwerking aan te gaan vanwege “te grote druk van bovenaf.” Wel worden mogelijke strategieën besproken voor het geval het tot een geheime stemming komt.

Na weken van onderhandelingen is er tussen Actie! en Team 8600 voorlopig nog geen akkoord bereikt over een coalitie. Het twistpunt? De verdeling van het aantal schepenen. “De gesprekken met Koen Coupillie en Actie! zijn constructief en tonen aan dat we inhoudelijk op veel vlakken op dezelfde lijn zitten. Dat niemand van ons nu aan zet is, wil niet zeggen dat we niet blijven praten met elkaar”, verklaarde Lies Laridon eerder al.

Geen akkoord

Sinds woensdag heeft Vlaams Belang het initiatiefrecht. Zowel Team 8600 als Actie! gaven vooraf aan minstens één gesprek met Vlaams Belang te willen voeren, ‘al is het maar uit beleefdheid’. “Het gesprek met Lies Laridon verliep heel aangenaam”, aldus Geert Mabesoone, voorzitter van Vlaams Belang. “Wij wilden in dit eerste gesprek vooral nagaan welke mogelijkheden er waren. Hoewel het antwoord al te verwachten viel, hebben we toch een mogelijke coalitie op tafel gegooid, want niet geschoten is altijd mis. Zoals verwacht werd dit onmogelijk geacht.”

“Op onze vraag naar de reden hiervoor kwam het eveneens verwachte antwoord dat de druk van bovenaf te groot was”, zegt Mabesoone. “Ook een coalitie onder een andere naam dan Vlaams Belang werd vriendelijk afgewezen. Uiteindelijk hebben we verschillende mogelijkheden besproken voor het geval het tot een geheime stemming komt in de gemeenteraad. Er werd een nieuwe datum geprikt voor een volgend overleg.”

De partij hield een soortgelijke bespreking met Actie!, vertegenwoordigd door Koen Coupillie (N-VA), Kurt Vanlerberghe (Vooruit) en Marc Deprez (Idee Diksmuide). “De aanwezigheid van drie partijen zorgde ervoor dat dit gesprek wat stroever verliep dan het vorige. Dezelfde mogelijkheden werden op tafel gelegd, maar de eerste twee voorstellen werden om dezelfde redenen verworpen. Vervolgens bespraken we ook hier de mogelijke strategieën in het kader van een geheime stemming in de gemeenteraad. Voorlopig is er echter geen nieuwe datum voor een vervolggesprek vastgelegd. Actie! zal contact met ons opnemen nadat ze onderling overleg hebben gepleegd met hun achterbannen. Wijzelf overleggen intussen ook met ons bestuur over de diverse mogelijkheden in het geval van een geheime stemming.” (DMe)