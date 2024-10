Lonkt Vlaams Belang als coalitiepartner in Diksmuide? Kans is klein dat Team 8600 en Actie! snel tot een akkoord komen

De onderhandelingen in Diksmuide over een coalitie tussen Actie! en Team 8600 verlopen niet zo vlot. Koen Coupillie (Actie!) geeft zijn initiatiefrecht om een meerderheid te vormen in Diksmuide definitief door aan Lies Laridon van Team 8600. Als tweede grootste partij is ze de komende twee weken aan zet.

Kan Vlaams Belang aan de macht komen in Diksmuide? Daar liggen de kaarten bijzonder moeilijk. Actie!, een lijst met N-VA, Idee Diksmuide, Vooruit en onafhankelijken, behaalde er 12 zetels. Dat is één zetel te kort voor de absolute meerderheid, want in de Diksmuidse gemeenteraad zijn er 25 zetels. Veel onderhandelingsmogelijkheden heeft Koen Coupillie, Actie!-lijsttrekker en stemmenkampioen van zijn partij, niet. Op verkiezingszondag al liet hij optekenen dat hun partij veroordeeld is tot Team 8600 van Lies Laridon. Haar partij behaalde tien zetels en Lies kreeg 2.403 voorkeurstemmen. Koen Coupillie heeft er 1.635.

Waarom zo moeilijk?

Waarom verlopen de gesprekken zo moeilijk? Ten eerste is er de samenstelling van Actie! zelf met zoveel verschillende strekkingen. De bedoeling van dat kartel was om het beleid in handen te nemen en zo Team 8600 naar de oppositie te verwijzen. Dat is niet gelukt. Daarnaast speelt ook het politieke verleden een rol. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 diende sp.a-open (nu Vooruit, red.) een klacht in tegen de ondertekening van twee voordrachtsakten. Volgens Kurt Vanlerberghe (Vooruit) werd een voorakkoord gebroken waarin stond dat zijn partij twee schepenen zou krijgen, Idee Diksmuide één en CD&V de burgemeester en twee schepenen. Dat vocht hij, samen met N-VA en Groen, juridisch aan omdat na de verkiezingen CD&V en Idee Diksmuide alleen in zee gingen, waardoor de socialisten in de oppositie belandden. De juridische uitspraak was in het voordeel van de huidige coalitie van CD&V en Idee Diksmuide. Daarna voelde je in de gemeenteraad een vaak bitsige sfeer tussen vooral Lies Laridon en Kurt Vanlerberghe (Vooruit). En dan is er uiteraard nog de verdeling van de functies binnen het nieuwe schepencollege. Team 8600 wil zijn tien zetels verzilveren met voldoende draagkracht binnen het schepencollege. Actie!, die gehoopt had op een absolute meerderheid, zal dus verkozenen moeten teleurstellen wil het alsnog met Team 8600 in zee gaan. Dat alles maakt dat er tegen dinsdag zo goed als zeker geen akkoord zal zijn.

Dan komt het initiatiefrecht toe aan de tweede grootste partij en dat is Team 8600. Stel dat Laridon in zee gaat met Vlaams Belang, die drie zetels heeft, dan heeft ze een krappe, maar wel absolute meerderheid van dertien zetels en belandt Actie! in de oppositie. Het decreet zegt namelijk dat de grootste coalitiemeerderheid de burgemeester levert. Maar Lies Laridon is meteen duidelijk: “Nee, wij volgen het voorbeeld van Izegem niet. We doen dat in het belang van Diksmuide. We willen namelijk nog dossiers realiseren en hebben daarvoor overheidssteun nodig. Een coalitie met Vlaams Belang zou op dat vlak deuren gesloten houden. We hebben altijd gezegd dat een samenwerking met Vlaams Belang geen optie is.”

Ook Koen Coupillie (Actie!) blijft erbij dat een coalitie met Vlaams Belang voor hem niet aan de orde is. “De kans is klein dat we er tegen dinsdag uit geraken”, geeft Coupillie toe. “Ik hoop het uiteraard wel. We gaan ervan uit dat Actie! ook voor Team 8600 de gesprekspartner is.”

Vanaf dinsdag heeft Team 8600 dus twee weken het initiatiefrecht, daarna is het de beurt aan Vlaams Belang. Als er daarna nog geen akkoord is, zal de verdeling van de schepenmandaten gebeuren via een geheime stemming op de gemeenteraad en wordt Koen Coupillie burgemeester. Het is dan koffiedik kijken wie het nieuwe bestuur van Diksmuide zal vormen.

