Vanaf morgen is Denis Fraeyman de nieuwe burgemeester van Pittem: “Een fusie? Die is momenteel niet aan de orde”

Na een kwarteeuw heeft Pittem een nieuwe burgemeester. Denis Fraeyman volgt zijn CD&V-partijgenoot en boegbeeld Ivan Delaere op en bulkt van de goesting. “Ik ben apetrots op Pittem”, zegt hij. “Ik wil het goeie werk van mijn voorgangers verderzetten en onze gemeente nóg mooier maken.”

Een ontspannen Denis Fraeyman begroette ons maandagochtend aan de voordeur van zijn woning, op wandelafstand van het gemeentehuis. Strak in het pak, want even later volgde de eedaflegging bij de gouverneur. “Daar kijk ik ongelooflijk naar uit. Mijn hele gezin gaat mee, want zoiets maak je niet vaak mee. Ik heb altijd wel politieke ambitie gehad, maar had nooit durven dromen dat ik ooit burgemeester van mijn geliefde Pittem zou worden.”

Hoe ben je in de politiek beland?

“Ik ben, om te beginnen, een rasechte Pittemnaar. Van generaties ver, trouwens. Mijn ouders en grootouders groeiden hier ook op, en mijn overgrootvader Gustaaf Buyse was van 1937 tot 1939 zelfs waarnemend burgemeester. Nu krijg ik de kans om in zijn voetsporen te treden. Een enorme eer. Die heb ik te danken aan het feit dat ik altijd erg actief ben geweest, hier in Pittem. Ik heb jarenlang gevoetbald bij KSV Pittem, was er nog jeugdtrainer en jeugdvoorzitter… Mijn hele jonge leven sleet ik dan weer bij de Chiro. Afgelopen zomer ben ik zelfs nog als kookouder mee op kamp geweest. Toen ik in 2000 – ik was toen een frisse twintiger – de vraag kreeg om voor CD&V deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, voelde dat aan als een logische stap.”

Meteen met een duidelijk doel voor ogen?

“Totaal niet. Ik zag de uitdaging wel meteen zitten, maar had je me toen gezegd dat ik twintig jaar later burgemeester zou worden…”

Ben je klaar voor je nieuwe rol?

“Helemaal. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kwam Ivan Delaere bij me langs met de melding dat hij de bestuursperiode niet helemaal zou uitdoen en in mij zijn opvolger zag. De voorbije maanden heb ik me zo goed mogelijk voorbereid op mijn nieuwe taak. Als burgemeester krijg je uiteraard een pak extra druk op je schouders, maar ik kan terugvallen op een uitstekend team en deed de voorbije drie jaar al heel wat ervaring op als (eerste) schepen.”

“Als er een fusie op ons afkomt, moet dat met drie partijen gebeuren. Dan kom je er niet als klein broertje uit”

Met Ivan Delaere volg je wel een monument op.

“Klopt. Noem daar gerust ook Pol Gelaude bij. Twee mensen die het gezicht van Pittem hebben veranderd. Ik heb grote schoenen te vullen, maar wil het beleid van de voorbije jaren voortzetten. Hier is zeer goed werk geleverd. Denk maar aan de gloednieuwe jeugdlokalen, de buffer- en spaarbekkens om wateroverlast te bestrijden… Normaal zou de uitrol van de nieuwe sporthal nu al bezig moeten zijn, maar de inflatie plaatste het dossier even on hold. De ontwerpen liggen op tafel, maar de prijzen swingen de pan uit. Dan kunnen we niet anders dan even op pauze duwen.”

Wie is Denis Fraeyman? Privé – 51 jaar, getrouwd met Els Goeminne (49). – Samen de ouders van Emiel (23), Wies (21) en Juul (17). Loopbaan – Preventieadviseur bij Agristo in Harelbeke. – Sinds 2000 actief als gemeenteraadslid en schepen voor CD&V. – Sinds 1 september burgemeester van Pittem-Egem. Vrije tijd Joggen en fietsen.

Wat wil je meenemen uit het beleid van Ivan Delaere?

“Veel. Net als Ivan ben ik een sociaal dier. Ik wil tússen het volk staan en luisteren. Dat doe ik nu ook al. Als ik ergens naartoe ga, weet ik wanneer ik vertrek, maar niet wanneer ik thuiskom. (glimlacht) Niet enkel bij evenementen, ook wanneer ik snel-snel naar de winkel loop. Dan raak ik aan de praat. Vaak erg waardevolle momenten.”

“We zijn ook al even bezig met een nieuw mobiliteitsplan voor Pittem. De verkeerscirculatie in het centrum herbekijken, de heraanleg van ons marktplein… Een ingrijpend dossier dat we door alle Pittemnaar willen laten dragen. Daarom zullen we fors inzetten op inspraak. Er is ook het dossier rond de kleigroeve. Er ligt heel veel werk op de plank. Mij vervelen zal niet aan de orde zijn.”

Hoeveel felicitaties kreeg je al?

“Die zijn niet meer te tellen. Zeker de afgelopen weken stond mijn telefoon niet stil. Ik word ook steeds vaker herkend in het straatbeeld. Als burgemeester sta ik nu voor mijn wittebroodsweken. In Pittem zit ik al even stevig op de rails, nu krijg ik ook de kans om onze gemeente elders te vertegenwoordigen. Straks zal ik kennismaken met de overkoepelende politieraad, de WVI, het burgemeestersoverlegorgaan Midwest… Zaken waar ik enorm naar uitkijk. Ik wil een zo goed mogelijke ambassadeur voor Pittem zijn.”

© Wouter Meeus

Je werkt als preventieadviseur bij Agristo. Blijf je dat doen?

“Ik schakel van drie vijfden naar twee vijfden. Ik doe die job met hart en ziel en wil de voeling met Agristo behouden. Daarnaast is het ook een iets ander bestaan dan in de lokale politiek. Daar leg je elke zes jaar een nieuw examen af, heb je een eerder onzeker bestaan. Ik hoop dat we met CD&V in 2024 opnieuw het vertrouwen van de Pittemnaar krijgen om ons werk verder te zetten. Maar ik zou mijn tijd wel fulltime aan het burgemeesterschap kunnen spenderen. Het is een druk, maar erg boeiend bestaan. Ik geniet er erg van om jubilarissen en verenigingen te ontvangen, maar verdiep me ook graag in harde materie. Daar zit mijn achtergrond als ingenieur ongetwijfeld voor iets tussen.”

Wat wordt dé uitdaging voor Pittem, de komende jaren?

“Er zijn er toch enkele. Mobiliteit noemde ik eerder al, we willen ook verder werk maken van de vergroening van onze pleintjes, er zijn plannen om aan het rusthuis een dorpsrestaurant op te richten én we willen wonen in Pittem betaalbaar houden. Alleen zo kan je jonge gezinnen in je gemeente houden en aantrekken.”

Pittem telt 6.700 inwoners. Een fusie lijkt onafwendbaar.

“Op vandaag zijn er geen plannen, laat dat duidelijk zijn. Maar onze deur staat open om gesprekken te voeren en te luisteren, zij het altijd erg voorzichtig. Gemeentefusies liggen erg gevoelig. Volgens mij moeten die minstens met drie partijen gebeuren, zo vermijd je om als klein broertje uit het verhaal te komen. Pittem heeft zo goed als alle voorzieningen in huis. We staan sterk en hebben veel te bieden. Die eigenheid mag, bij een mogelijke fusie in de toekomst, niet verloren gaan. Maar nogmaals: die is momenteel niet aan de orde.”

Elke burgemeester omschrijft zijn job als de mooiste ter wereld. Wat zal het voor jou zo leuk maken?

“Je bent hét aanspreekpunt binnen je gemeente, ergens de verpersoonlijking van het beleid. Ik ben ook oprecht trots op Pittem, dit is mijn thuis. En die wil ik zo goed en mooi mogelijk maken voor elke Pittemnaar. Je daarvoor elke dag mógen inzetten, is er iets mooiers in de wereld?”

Tot slot: hoe laat je stoom af na een drukke dag op het gemeentehuis?

“Simpel: door thuis te komen. Wat genieten van mijn tuin, bladeren uit de zwemvijver vissen… Dat zet mijn verstand volledig op nul. Net als een toerke lopen op onze Finse piste. Al zal ik vanaf nu mijn smartphone nooit buiten handbereik mogen laten. Dat wordt misschien nog de grootste verandering: 24/7 bereikbaar zijn. Maar dat heb ik er met heel mijn hart voor over.”