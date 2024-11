Uittredend schepen Marleen Vercruyce krijgt bloemetje van de burgemeester: “Ze heeft bergen werk verzet in moeilijke omstandigheden”

Op het jaarlijks 55-plusfeest in sporthal Haneveld werd donderdagmiddag uittredend schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce in de bloemetjes gezet. “Zij is de bezielster van dit feest”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Maar Marleen heeft in de verkiezingscampagne ook bergen werk verzet, en dat in voor haar bijzonder moeilijke omstandigheden.”

Vandaele verwijst daarmee naar de hackingzaak waarvoor ze nu is vrijgesproken. “Voor Marleen kwam daarmee een einde aan zeven jaar van ellende. Zij heeft altijd haar onschuld staande gehouden en ik geloofde haar ook. Om die reden heb ik haar als schepen gehandhaafd na de eerste veroordeling. Wel zette zij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober een stap opzij: na 24 jaar een schepenambt te hebben uitgeoefend, aanvaardde zij een dienstbare plaats op de lijst. Zij wou immers niet dat onze groep meegesleurd zou worden in een verhaal dat teruggaat op haar periode bij Bewust. Niettemin zette zij zich volop in in de campagne en werd ze opnieuw verkozen als gemeenteraadslid. Dat zij nu van elke schuld wordt gezuiverd, neemt een zware last van haar schouders”, aldus Vandaele.

Marleen werd opnieuw verkozen als gemeenteraadslid, maar geeft de fakkel door in het schepencollege. “Marleen zette zich in zonder eigenbelang: na 24 jaar een uitvoerend mandaat te hebben uitgeoefend als schepen en als OCMW-voorzitter, zette zij mee de schouders onder ons voornemen om enkele nieuwe mensen naar de gemeenteraad en het schepencollege te sturen. Dit is geen afscheid – uiteraard zullen wij op Marleen blijven rekenen en een beroep op haar blijven doen. Zeker voor alle mogelijke initiatieven voor onze senioren, zoals dit feest hier vandaag. Maar na 24 jaar mag iemand wel eens in de bloemetjes gezet worden, vond ik. Ik wil Marleen uit de grond van mijn hart bedanken voor een kwarteeuw inzet voor onze gemeente”, besluit Vandaele.