Hof van beroep veroordeelt ex-schepen van De Haan Kurt Beirens wegens aanzetten tot hacking en heling van gegevens

Het hof van beroep Gent heeft ex-schepen van De Haan Kurt Beirens veroordeeld tot een boete van 4.000 euro wegens aanzetten tot hacking en heling van de bekomen gegevens. Een tweede ex-schepen, Marleen Schillewaert-Vercruyse, werd vrijgesproken voor heling. Het bekendmaken van de gehackte gegevens leidde in 2017 tot een ontslag om dwingende reden van de bestuurssecretaris van De Haan.

Op 28 februari 2017 bleek dat de bestuurssecretaris van de gemeente De Haan een e-mail met vertrouwelijke informatie rond de concessie van tennisvelden had doorgestuurd naar haar man. Omdat haar echtgenoot betrokken was bij de uitbating van een andere tennisclub, was er sprake van belangenvermenging. Na een controle op haar computer werd de mail teruggevonden, waarna de bestuurssecretaris door het schepencollege om dwingende reden werd ontslagen.

Na haar ontslag diende de bestuurssecretaris een strafklacht in wegens hacking van haar mailbox. Uit onderzoek bleek inderdaad dat het ICT-diensthoofd van de gemeente de computer van de bestuurssecretaris had gehackt. Het ICT-diensthoofd gaf de feiten toe en verklaarde dat hij in opdracht handelde van schepen Beirens, aan wie hij de gehackte gegevens nadien had bezorgd. Schepen Beirens had de informatie over de mail op zijn beurt doorgespeeld aan verschillende andere schepenen, wat leidde tot het uiteindelijke ontslag van de bestuurssecretaris.

Rechtbank in eerste aanleg

Verschillende schepenen en medewerkers van de gemeente De Haan moesten zich voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor hacking, het aanzetten tot hacking en de heling van gehackte gegevens.

De rechtbank veroordeelde schepen Beirens voor het aanzetten tot hacking en voor heling van de door hacking bekomen gegevens tot een jaar gevangenisstraf met uitstel en een effectieve geldboete van 4.000 euro. Schepen Marleen Schillewaert-Vercruyse, die alleen terecht stond voor heling, kreeg een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 1.600 euro boete. Marleen De Soete en het ICT-diensthoofd werden vrijgesproken.

Volgens de rechtbank was het bewezen dat schepen Beirens opdracht gaf om de mailbox van de bestuurssecretaris intern te hacken, waarna men dankzij de onrechtmatig verkregen gegevens haar kon ontslaan om dwingende redenen. Beide schepenen gingen tegen het vonnis in beroep.

Uitspraak

Het hof van beroep heeft schepen Beirens veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro. Hij moet aan de burgerlijke partij een schadevergoeding van 1.000 euro en een rechtsplegingvergoeding van 975 euro betalen. Schepen Marleen Schillewaert-Vercruyse werd vrijgesproken voor heling.