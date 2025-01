Stemmenkampioen Despeghel is schepen af, maar mag aan de slag bij gedeputeerde uit buurstad: “We kunnen carpoolen naar Brugge”

De Poperingse gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) start het nieuwe jaar met een nieuwe “linkerhand”: partijgenoot Valentijn Despeghel uit buurstad Ieper. Hij werd er voor het eerst stemmenkampioen, maar moest afscheid nemen van z’n dierbaar schepenambt en gaat nu aan de slag op het kabinet van Vanlerberghe. “Hij geniet naam en faam in de Westhoek en ver daarbuiten.”

“Ik ben van Poperinge”, vertelt Jurgen Vanlerberghe. “En Valentijn is van Ieper, een buurgemeente. Of het is een buurstad, zeker? (lacht)” De toon is gezet voor het eerste dubbelinterview van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (55) en z’n nieuwe medewerker Valentijn Despeghel (45). Die haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een recordscore, maar moest z’n schepenzetel ruilen voor een zitje op de oppositiebanken. “Onze partij Vooruit won de verkiezingen in Ieper en ik werd stemmenkampioen met 3.202 voorkeurstemmen, ongezien voor een socialist in Ieper. Jammer genoeg was het net te weinig om de meerderheid te breken van de stadslijst Team Ieper.”

Nauw aan het hart

Despeghel moest op zoek naar een nieuwe job, want hij stortte zich zes jaar geleden voltijds op z’n allereerste schepenmandaat. “Na het einde van dit schepenambt zou ik geen inkomen meer hebben, dus ik ben zeer blij dat ik op het kabinet van Jurgen kan gaan werken.” In de eerste plaats een keuze voor inhoud. “Jurgen heeft bevoegdheden die me bijzonder nauw aan het hart liggen. Natuur, landschap, provinciale domeinen… Maar wat mensen misschien niet weten: mijn eerste job deed ik bij Toerisme Vlaanderen, zeven jaar lang.”

“Wat mensen misschien niet weten: mijn eerste job deed ik bij Toerisme Vlaanderen, zeven jaar lang” – Valentijn Despeghel

Ook toerisme zit nu bij de bevoegdheden van Vanlerberghe, die begint aan zijn tweede bestuursperiode als gedeputeerde. Mobiliteit, een van z’n bevoegdheden uit de voorbije zes jaar, gaat naar Kelly Detavernier, de nieuwkomer in de West-Vlaamse deputatie. “Mobiliteit was een belangrijk pakket in de provincie, met veel uitdagingen in de toekomst. Dat heb ik ingeruild voor toerisme, minstens even belangrijk”, aldus Vanlerberghe. “De sector is me niet helemaal vreemd. Ik was twaalf jaar schepen van Toerisme in Poperinge en twaalf jaar lid van de raad van bestuur van Westtoer. Ik kijk er heel hard naar uit.”

Naam en faam

“Een gedeputeerde heeft een kabinet met beleidsadviseurs”, duidt Vanlerberghe. “Bij mij zijn er wat verschuivingen: iemand vertrok naar de Kamer en ik ben erg blij dat Valentijn bij mij komt. Hij is iemand die naam en faam geniet in de Westhoek en ver daarbuiten omwille van zijn inzichten rond natuurontwikkeling en groenbeleid in de stad en op het platteland. Hij wordt een van mijn rechterhanden, of in zijn geval: mijn linkerhand. We kunnen het ook persoonlijk goed met mekaar vinden.”

Het Vooruit-duo gaat een poos terug. “We kennen elkaar best wat jaren”, vervolgt Vanlerberghe. “Ik hoorde van hem toen Valentijn nog in Madonna bij Poelkapelle woonde. We hebben een gemeenschappelijke vriend: Luc Maddelein die in Langemark-Poelkapelle lang aan politiek deed. Luc had me laten weten dat daar iemand rondliep die we in de gaten moesten houden voor de toekomst.”

“Ik word ’s nachts regelmatig wakker met ideeën die ik nog wil realiseren” – Valentijn Despeghel

Naast zijn nieuwe job wil Despeghel politiek actief blijven. In de eerste plaats als de nieuwe leider van de Vooruit-fractie, die in de Ieperse gemeenteraad fors uitbreidde van 5 tot 12 zetels. “Ook in de oppositie blijf ik strijdvaardig en erg sociaal geëngageerd, maar als onze voorstellen niet goedgekeurd worden, dan gebeurt er niks mee. Als schepen kon ik vroeger wel zaken uitvoeren. Ik hoop dat ik op het kabinet van Jurgen mijn creativiteit kwijt kan. Ik word ’s nachts regelmatig wakker met ideeën die ik nog wil realiseren.” De oud-schepen maakt ook nachtelijke wandelingen. “Vaak tussen middernacht en 2 uur ’s nachts. En daarna mijn bed in. Opstaan deed ik normaal rond 7.30 uur.” “Maar ik vertrek meestal om 7.30 uur, dus je moet je planning een uur vervroegen”, reageert Vanlerberghe.

Carpoolen

De werkplek ligt in Brugge, de andere kant van West-Vlaanderen. “Een uur rijden”, weet Vanlerberghe intussen. “Vanuit Ieper niet makkelijk met het openbaar vervoer”, stelt Despeghel. “Ik zal af en toe thuis werken en carpoolen met Jurgen. Socialisten onder elkaar moeten duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Wanneer hij vertrekt uit Poperinge, het einde van de Westhoek, kan hij niet anders dan door Ieper passeren (lacht).” “Een foute inschatting”, oordeelt Vanlerberghe. “Ik rij altijd via Veurne.”

De steekjes en grapjes vliegen over en weer. “Hoe zeiden ze dat over Laurel & Hardy: de dikke en de dunne? Dan moet ik wel nog wat vermageren”, aldus Vanlerberghe. “Ik raakte recent een vijftiental kilo kwijt, maar het plafonneert een beetje. Ik zou graag nog wat afslanken.” “We kunnen er een wedstrijd van maken de komende zes jaar”, adviseert z’n kersverse beleidsadviseur. “Om ter scherpst.” (TP)