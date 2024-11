Valentijn Despeghel neemt afscheid van schepenmandaat: “Politiek is mijn leven”

Valentijn Despeghel (45) werd dankzij heel wat verwezenlijkingen de afgelopen zes jaar dé stemmenkampioen van Ieper. Desondanks moet hij afscheid nemen van zijn schepenmandaat, al wordt het zeker geen afscheid van de politiek. Hij wordt fractieleider van Vooruit in de gemeenteraad en vanaf januari gaat hij aan de slag als medewerker voor gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Valentijn Despeghel is wat men noemt een aangespoelde Ieperling. Hij groeide op in het Langemarkse gehucht Madonna, maar kwam bijna twintig jaar geleden in Ieper wonen. Twaalf jaar geleden deed hij voor het eerst mee aan de verkiezingen en werd hij met 631 stemmen meteen verkozen in de gemeenteraad. Toen hij zes jaar later schepen mocht worden, was dat een droom die uitkwam. “Als kind had ik al de natuurmicrobe te pakken: ik had mijn eigen serre, ik speelde in het Bakelandtbos, ging vissen…”, vertelt Valentijn. “Met ouder worden, begreep ik al snel dat je via de politiek dingen kon veranderen. Vanaf dan was het mijn droom om ooit schepen van Leefmilieu te worden. Het is geen gemakkelijke opdracht geweest, aangezien ik in Langemark-Poelkapelle ben opgegroeid, in Torhout mijn middelbare studies heb gedaan, geen familie in Ieper heb…. Maar ik vergeet nooit de woorden van mijn pépé die zei: ‘Als je iets echt wil, dan lukt je dat’.”

Waardering

Met maar liefst twaalf bevoegdheden in zijn portefeuille had Valentijn Despeghel veel werk op de plank. “Aan het begin van de legislatuur denk je: zes jaar is lang. Maar als je iets echt graag doet, dan vliegt die tijd voorbij. Ik heb zes schitterende jaren achter de rug. Ik heb heel veel waardering gekregen voor wat ik realiseerde. Dit neem ik mee voor de rest van mijn leven! Ik vond het een eer om dit te mogen doen. Ik heb zoveel gedreven mensen ontmoet, met zoveel verenigingen mogen samenwerken, zoveel projecten kunnen realiseren, daar kan ik enkel met heel veel tevredenheid op terugblikken.”

Het leukste vond hij dossiers in beweging krijgen. “Denk maar aan het baggeren van het Kanaal Ieper-IJzer. Jaren heb ik aan de kar moeten trekken, maar uiteindelijk is het gelukt. En zo zijn er nog verschillende andere dossiers die ik tot een goed einde heb kunnen brengen. Van collega-politici of van ambtenaren in Brugge of Brussel kreeg ik de bijnaam ‘het kuitenbijtertje uit de Westhoek’ en dat vond ik een erg mooi compliment. Men hoort ook vaak ‘dankbaarheid bestaat niet meer’. Welnu, ik moet dat tegenspreken. Heel vaak heb ik een merci gekregen.”

In het begin van de legislatuur beloofde Despeghel 100.000 extra bomen aan te planten. “We zijn daarin geslaagd. Ook op vlak van biodiversiteit hebben we grote stappen vooruit gezet. Denk maar aan de vleermuisvriendelijke verlichting, paddenuitklimstrips in straatkolken, drijvende plantenmatten op de vestingen… Ook ben ik bijzonder trots op wat we op vlak van kunst hebben gerealiseerd. Zes jaar geleden was Ieper een blinde vlek op vlak van kunst. Nu hebben we kunstenhuis Satelliet.K, tal van galerijen in de Rijselstraat, nieuwe kunstwerken in de publieke ruimte, kunstinitiatieven zoals Vern-Event en Kunst in Ieper…”

Jan Ypermanpark

Sommige van zijn dossiers zijn wel nog lopend. “Graag had ik al iets verder gestaan met de realisatie van het Jan Ypermanpark. Maar alles ligt nu klaar. Het plan is goedgekeurd, voor de realisatie van het park hebben we ruim 95 procent subsidie en sponsoring binnengehaald, de omgevingsvergunning is in opmaak… Ik hoop dat de nieuwe bestuursploeg dit dossier met het nodige respect afhandelt, gelet op het massaal geleverde werk en het enthousiasme van de bewoners van Sint-Jan voor dit project.”

Met 3.202 voorkeurstemmen was Valentijn Despeghel op zondag 13 oktober dé stemmenkampioen in Ieper, maar in de oppositie koop je daar niet veel mee. “Met onze nieuwe, jonge ploeg deden we het schitterend, maar dat maakt het natuurlijk extra zuur om naar de oppositiebanken te worden verwezen. Maar ik blijf zeker en vast politiek actief. Politiek is mijn leven! Mensen kunnen helpen en projecten realiseren is een soort drug voor me geworden. Vanaf december word ik fractieleider voor Vooruit in de gemeenteraad en in januari ga ik in Brugge aan de slag bij provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Daar zal ik de thema’s natuur, landschap, provinciale domeinen en toerisme opvolgen.”