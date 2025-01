Schepen Rik Gevaert (61) is aan tweede comeback toe in lokale politiek: “Er moeten meer middelen naar verenigingen gaan”

Rik Gevaert (61) is na moeilijke politieke jaren helemaal terug. Hij was van 2010 tot 2012 schepen, maar verdween uit de politiek door gezondheidsredenen. Bij zijn comeback in 2018 kreeg zijn stemmenaantal een flinke knauw, volgens Rik mee door de affaire rond de overstap van Gwendolyn Vandermeersch waardoor hij in de vorige legislatuur zelfs niet meer verkozen raakte. In oktober schoot zijn stemmenaantal weer de hoogte in. Rik barst als kersvers schepen van de plannen.

Rik Gevaert zette zijn eerste politieke stappen eind jaren 90. “Ik was toen ook al nauw betrokken bij de werking van SK Oostnieuwkerke”, legt Rik uit. “Eric Eeckhout was toen voorzitter bij de club en was ook schepen. Ik vertelde Eric dat ik de politiek wel zag zitten en zo ben ik er in gerold. De kiem voor mijn politieke interesse ligt evenwel bij mijn vroegere buurman. Ik ben afkomstig uit Poelkapelle. Joseph Cornillie, mijn buurman, was de laatste burgemeester van Poelkapelle voor de fusie met Langemark.”

(Lees verder onder kaderstukje)

PRIVE Rik Gevaert werd in Roeselare geboren op 26 september 1963. Hij is getrouwd met Resi Decaestecker (57) en vader van Ines (31) en Agnes (30). Met Samber (15), Kobijn (13), Abel (9), Manon (3) en Andres (2) zijn er 3 pluskleinkinderen en 2 kleinkinderen. OPLEIDING EN LOOPBAAN Middelbare studies reclametekenen aan het RITO in Roeselare. Van 1986 tot eind 2024 zaakvoerder van Electro André Gevaert in Roeselare. Met pensioen sinds 1 januari 2025. VRIJE TIJD Rik pikt graag een voetbalmatch mee en dan in het bijzonder wedstrijden van eersteprovincialer SK Oostnieuwkerke, de club waar hij voorzitter van is, en van Cercle Brugge. Verder houdt Rik van tuinieren. In tekenen en schilderen vindt hij een creatieve uitlaatklep.

Onbestuurbaarheid

“Joseph babbelde veel over politiek met mij en door hem is mijn interesse in politiek gegroeid”, vertelt Rik Gevaert verder. “In 2000 was ik voor het eerst kandidaat. Ik kreeg toen 1.002 stemmen en raakte meteen verkozen. Bij de volgende stembusslag in 2006 haalde ik 1.170 stemmen. Ik was toen ook twee jaar schepen van Mobiliteit, Jeugd en Senioren.” In 2012 belandden Rik en CD&V in de oppositie nadat N-VA, Open VLD en SP.A een coalitie sloten met 1 zetel op overschot. De gemeente balanceerde toen even op de rand van de onbestuurbaarheid nadat Koen Demonie uit de N-VA stapte en als onafhankelijk raadslid ging zetelen waardoor de coalitie van N-VA, Open VLD en SP.A geen meerderheid meer had.

Rik kampte in die periode met hartritmestoornissen. “Ik nam toen te veel hooi op mijn vork”, legt hij uit.

Te veel hooi op vork

“Ik was gemeenteraadslid, bestuurslid van Unizo, leidde een eigen zaak, was voorzitter van SK Oostnieuwkerke en lid van het beschermcomité Maria Ter Engelen. Omdat politiek het meest tijd in beslag nam, besliste ik om uit de gemeenteraad te stappen”. Rik werd opgevolgd door Gwendolyn Vandermeersch, toen nog lid van CD&V. Die besliste even later om uit CD&V te stappen en als onafhankelijke aan te sluiten bij N-VA, Open VLD en SP.A waardoor die opnieuw een meerderheid hadden. Gwendolyn werd in 2018 schepen voor Open VLD. De hartritmestoornissen waar Rik mee kampte waren in 2018 onder controle door de juiste medicatie.

“Wantrouwen rond overstap Gwendolyn heeft me stemmen gekost”

“Ik besliste om me opnieuw in de kiesstrijd te gooien, maar raakte niet verkozen en haalde amper nog 517 stemmen”, aldus Rik. “Dat stemmenaantal was het gevolg van de hype rond burgemeester Vanderjeugd waardoor Oostnieuwkerke dat nooit eerder liberaal stemde dat wel deed. Ook de affaire rond de overstap van Gwendolyn speelde me parten. Er waren mensen die geloofden dat ik met opzet ontslag genomen had zodat Gwendolyn in mijn plaats kon komen om Open VLD, N-VA en SP.A aan een meerderheid te helpen. Ik zweer op het hoofd van mijn kinderen dat daar niks van aan is. Als ik geweten had dat dit zou gebeuren had ik zeker geen ontslag genomen. Ik ben geen weg- of overloper en ben CD&V steeds trouw gebleven, ook al zijn er vanuit Open VLD en N-VA vragen geweest om over te stappen.”

Kunstgrasveld

Rik kwam als tweede opvolger tijdens de vorige legislatuur alsnog in de gemeenteraad na het ontslag van Gerda Vertriest en Hans Mommerency. Bij de recente verkiezingen haalde hij 759 voorkeurstemmen, het derde hoogste stemmenaantal op de CD&V-lijst en meteen goed voor een schepenambt. Rik heeft openbare werken, patrimonium, nutsvoorzieningen en sport als bevoegdheden en barst van de plannen. “Er moeten meer financiële en materiële middelen naar verenigingen gaan”, stelt Rik. “Daarnaast is er nood aan een kunstgrasveld voor de drie Groot-Stadense voetbalclubs. We zijn één van de enige gemeenten uit de omtrek waar de clubs nog niet over een kunstgrasveld beschikken. Verdere plannen zijn de bouw van een sporthal – en geen sportschuur – in Oostnieuwkerke, het inkorten van de zone 30 en de verlichting ’s nachts opnieuw laten branden.”