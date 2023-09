Rik Gevaert (60) maakt rentrée in gemeenteraad van Staden

In Staden legde Rik Gevaert de eed af als gemeenteraadslid voor de CD&V-oppositie. Hij volgt partijgenoot Hans Mommerency op, die uit de politiek gestapt is.

Rik Gevaert (60) woont in de deelgemeente Oostnieuwkerke. Hij is gehuwd en heeft twee dochters en vijf kleinkinderen. In het dagelijkse leven is Rik bestuurder bij Elektro André Gevaert. Het nieuwe raadslid maakt zijn rentree in de raad na enkele jaren afwezigheid. “Ik was eerder 14 jaar gemeenteraadslid en was van 2010 tot 2012 ook schepen van mobiliteit, jeugd en senioren”, vertelt Rik. “In de raad zal mijn aandacht vooral uitgaan naar mobiliteit, verenigingen en sport”.

Rik was ook 10 jaar voorzitter van voetbalclub SK Oostnieuwkerke. Sedert goed een jaar is hij opnieuw voorzitter van de eerste provincialer.