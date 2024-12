Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevestigt verkiezingsuitslag Oudenburg en verwerpt klacht N-VA

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen deed vandaag uitspraak over de klacht die door N-VA werd ingediend na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De Raad heeft geoordeeld dat het bezwaar ongegrond is en heeft de klacht volledig verworpen, zo laat Voor Oudenburg van lijsttrekker Anthony Dumarey weten.

“Dit bevestigt dat de verkiezingsresultaten en de campagne van Voor Oudenburg correct en wettelijk verlopen zijn”, claimt de lijst. Verkozen burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg): “We zijn blij dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ons over de volledige lijn gevolgd heeft en de klacht van N-VA als ongegronde beschuldigingen benoemde. We kijken nu volop uit naar de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, zodat het eindelijk kan gaan over wat echt telt: de Oudenburgnaar.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober behaalde de partij Voor Oudenburg een absolute meerderheid in de Arnoldusstad. Deze overwinning betekende dat Voor Oudenburg drie gemeenteraadszetels won, waardoor het nu over twaalf verkozen beschikt. Vooruit zakte van twee naar één zetel, CD&V+ behaalde acht zetels en N-VA verloor de enige mandataris uit de vorige verkiezingen.

“Vanaf het moment dat de klacht werd ingediend, waren wij overtuigd van onze integriteit en de correcte uitvoering van de verkiezingscampagne”, zegt Anthony Dumarey nog. “De klacht was gebaseerd op onterechte aantijgingen en ongegronde veronderstellingen, van een partij die haar enige zetel in de gemeenteraad verloor. Onze uitgebreide nota, waarin alle aantijgingen gedetailleerd weerlegd werden, heeft dit duidelijk aangetoond.”

De Raad heeft in haar uitspraak alle argumenten uit de nota van Voor Oudenburg gevolgd. “In het vonnis van de Raad staat letterlijk dat geen van de beschuldigingen, waaronder vermeende onregelmatigheden rond volmachten en stemprocedures, op enige wijze bewezen of onderbouwd werd”, aldus de lijst van Dumarey. “Wij hopen dat alle betrokkenen zich nu neerleggen bij de uitslag van de verkiezingen. Het is van belang dat we ons als stad kunnen richten op wat echt telt. De Oudenburgnaars die duidelijk gekozen hebben voor de nieuwe bestuursploeg, die een duidelijke meerderheid van de inwoners achter zich heeft. We streven er dan ook naar om in de eerste dagen van het nieuwe jaar de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad te organiseren.”

Voor Oudenburg benadrukt dat de campagne “steeds met respect voor het democratisch proces en de wettelijke bepalingen werd gevoerd. Onze focus lag op een eerlijke en transparante dialoog met de inwoners van Oudenburg. Het is betreurenswaardig dat ongegronde beschuldigingen tijd en energie hebben gekost, maar we zijn tevreden dat de Raad een einde heeft gemaakt aan deze onterechte zaak.”

Anthony Dumarey en zijn ploeg kijken ernaar uit om hun plannen en projecten voor de stad verder vorm te geven. “Met de uitspraak van vandaag kunnen we eindelijk vooruit. Onze prioriteit ligt bij het welzijn en de ontwikkeling van Oudenburg en haar inwoners.”

Er wordt gemikt op de eerste week van januari om de nieuwe gemeenteraad te installeren.