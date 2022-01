Weer burgemeester onder vuur: gouverneur tikt Anthony Dumarey van Oudenburg op de vingers

Ging Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey over de schreef toen hij op de website van zijn immokantoor luxeflats te koop aanbood die deel uitmaakten van een bouwproject van het OCMW van zijn stad? Gouverneur Carl Decaluwé besloot na grondig onderzoek alvast dat er minstens een ‘schijn van partijdigheid’ is in het dossier van het Oudenburgse Welzijnshuis. Na Francesco Vanderjeugd in Staden en Ward Vergote in Moorslede is Anthony Dumarey al de derde West-Vlaamse burgemeester die in opspraak komt wegens mogelijke belangenvermenging bij vastgoedtransacties.

De hele affaire draait rond de ondertussen stopgezette bouw van een nieuw Welzijnshuis in Oudenburg. Het Huis Vanderheyde, op de site van het OCMW in de Ettelgemsestraat, bleek begin 2020 hopeloos verouderd te zijn. De stad zette een publiek-private samenwerking op waarbij het OCMW de grond ter beschikking stelde van een projectontwikkelaar. Die plande er de bouw van een appartementsblok.

Het gelijkvloers werd het nieuwe Welzijnshuis, de 29 luxeflats erboven en evenveel ondergrondse parkeergarages waren voor de projectontwikkelaar. “Dit kost de Oudenburgse belastingbetaler dus niets”, zei burgemeester Dumarey bij de bekendmaking van het project. Op 29 september 2020 werd het bouwproject gegund, in april 2021 werd de zogenaamde design&build-overeenkomst gestemd in de OCMW-raad en kon het project van start gaan.

Partijdigheid

Zo leek het toch, want nog geen twee maanden later moest het stadsbestuur al terugkrabbelen en aankondigen dat het project stilgelegd wordt. Meer zelfs: de projectontwikkelaar kreeg 25.000 euro schadevergoeding. Als reden voor de plotse annulering wees de stad met een beschuldigende vinger naar een buurtbewoner die klacht indiende tegen de beslissing van de OCMW-raad. De stad stelde geen zin te hebben in een jarenlange procedureslag en maakte zich sterk dat ze met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan wel een nieuwbouw zouden kunnen zetten.

Dat één boze buurtbewoner in staat is om op één maand tijd dergelijk groot project tegen te houden, lijkt opmerkelijk. Onze redactie kon de klacht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur inkijken en daaruit blijkt dat er inderdaad meer aan de hand is. In de klacht wordt gewag gemaakt van mogelijke partijdigheid van burgemeester Dumarey.

Luxeflats

Naast burgemeester is Anthony Dumarey namelijk ook zaakvoerder van immokantoor Residentie Vastgoed in Oudenburg. Uit de documenten blijkt dat projectontwikkelaar Stedebeek al in januari 2021 een contract afsloot met immomakelaar J.M. die de exclusieve verkoop van de 29 flats en garages in handen kreeg. J.M. is een zelfstandige makelaar die echter ook voor Residentie Vastgoed werkt. De luxeflats staan dan ook, nog voor de design&build-overeenkomst is afgesloten en zelfs nog voor er een bouwvergunning is, al aangeprezen op de website van het immokantoor van burgemeester Dumarey.

De advertentie op de website van Residentie Vastgoed. (gf)

De appartementen moeten tussen 172.000 en 289.000 euro kosten. En de verkoop van residentie Belleroche, zoals het project heet, gaat meteen hard. Uit e-mails van J.M. blijkt dat er op 8 februari al zes appartementen en evenveel garages verkocht zijn. Uit een screenshot van de website van Residentie Vastgoed op 6 maart 2021 blijkt bovendien dat er zelfs twee bovengrondse parkeerplaatsen verkocht zijn – aan 15.000 euro per stuk – terwijl die volgens alle afspraken voorbehouden moesten zijn voor het publiek dat het Welzijnshuis bezoekt.

Twee dagen later laat Anthony Dumarey, als zaakvoerder van Residentie Vastgoed, per brief weten dat zijn immokantoor zich per direct terugtrekt uit de commercialisering van het project, maar het kwaad is dan al geschied.

Perceptie

Dat blijkt alvast uit het besluit van gouverneur Carl Decaluwé, die de klacht van de buurtbewoner onderzocht. Enerzijds zegt Decaluwé dat hij geen schending vaststelt van het principe van behoorlijk bestuur maar anderzijds schrijft hij in zijn antwoord op de klacht wel dat het onderzoek wel duidelijk maakt dat het optreden van de burgemeester niet onbetwistbaar is.

Dat burgemeester Dumarey vroegtijdig uit de commercialisering van het project stapte, doet daar geen afbreuk aan, klinkt het. In de brief schrijft de burgemeester dat hij dit doet om een eventuele schijn van partijdigheid te neutraliseren. Maar volgens gouverneur Decaluwé is dat niet zo. “Het is een misvatting dat een beslissing om de partijdigheid veilig te stellen, zoals deze van 8 maart 2021, met terugwerkende kracht zou werken tot op 29 september 2020, de dag van de toewijzingsbeslissing”, schrijft die.

Met andere woorden: het is niet omdat je inziet dat je fout bezig bent en daarmee stopt, dat je nooit een fout gemaakt hebt. “Op zijn minst blijft de perceptie en dus de schijn van partijdigheid bestaan”, voegt de gouverneur er nog aan toe.

Zo had het Welzijnshuis er moeten uitzien. (gf)

De conclusies van de gouverneur werden woensdag besproken in de OCMW-raad. “Aan dit dossier hangt een probleem van partijdigheid en belangenvermenging vast”, was oud-burgemeester en huidig oppositieleider Peter Velle (CD&V) scherp voor het bestuur. “Om de belangenvermenging te verstoppen, graaiden burgemeester en schepenen voor 25.000 euro in de stadskas. Het oordeel van de gouverneur is pijnlijk. Voor het bestuur, maar ook voor iedereen die dat Welzijnshuis nodig had. Zij blijven met lege handen achter”, klonk het. Peter Velle verwees eveneens naar de artikelen in de deontologische code van de stad Oudenburg die handelen over belangenvermenging en stelde openlijk de vraag hoe de bestuurscoalitie zal reageren.

Fouten

Niet, zo blijkt want burgemeester Anthony Dumarey stelt dat hem niets te verwijten valt. “Het project is niet stilgelegd door de betrokkenheid van Residentie Vastgoed. Het is stilgelegd omdat er een eindeloze procedureslag dreigde met die buurtbewoner wegens stedenbouwkundige argumenten. Nog voor de brief van de gouverneur had ik mij al teruggetrokken. Niemand is zonder fouten. Hier is hoogstens een beoordelingsfout gebeurd”, klinkt het.

Op de vraag of hij niet extra voorzichtig moet zijn met de dubbele pet van vastgoedmakelaar en burgemeester op, is de burgemeester duidelijk. “Die twee functies zijn zeker te combineren, maar ik moet ze strikt gescheiden houden. Ik ga daar in de toekomst nog veel voorzichtiger in zijn en zal dat minutieuzer opvolgen”, zegt hij. Een inbreuk op de deontologische code voor mandatarissen ziet Dumarey niet. “Neen, dat zou wel het geval zijn mocht ik me niet teruggetrokken hebben of het antwoord van de gouverneur in twijfel getrokken hebben. Dat is hier niet het geval”, besluit Dumarey.