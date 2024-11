N-VA Oudenburg stapt naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen in het West-Vlaamse Oudenburg heeft de N-VA een klacht ingediend bij het parket en bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Bij het inkijken van de processen-verbaal zou de partij onregelmatigheden vastgesteld hebben. De N-VA kwam elf stemmen tekort om een zetel in de wacht te slepen.

N-VA Oudenburg legt zich niet neer bij de verkiezingsuitslag van 13 oktober. Bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in Brugge heeft de partij de pv’s van de verkiezingen ingekeken. “We hebben daar bepaalde onregelmatigheden vastgesteld”, aldus uittredend schepen Stijn Jonckheere. “Daarnaast zijn er ook zaken die ons gemeld zijn door burgers.” Het zou onder andere gaan over eventueel gesjoemel met volmachten.

Lijsttrekker Marc Gilliaert diende niet enkel een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, maar stapte ook naar het West-Vlaamse parket. Dat is vooral belangrijk als er eventueel bepaalde onderzoeksdaden gesteld moeten worden. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen buigt zich op 9 december al over de zaak en zou enkele getuigen opgeroepen hebben. In principe volgt de beslissing al enkele dagen later.

Met 7,3 procent van de stemmen wist de N-VA net geen zetel in de gemeenteraad te veroveren. De partij kwam slechts elf stemmen tekort. Een eventuele hertelling van de stemmen zou mogelijk dus een invloed kunnen hebben op de zetelverdeling. Voor Oudenburg van voormalig en toekomstig burgemeester Anthony Dumarey haalde met twaalf van de eenentwintig zetels een absolute meerderheid in Oudenburg.