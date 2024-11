N-VA valt weg uit gemeenteraad van Oudenburg: “We moeten nu bekijken hoe we oppositie kunnen voeren”

Geen N-VA meer in Oudenburg. Althans, niet meer in de gemeenteraad. Uittredend schepen Stijn Jonckheere zal samen met zijn partij zoeken naar een manier om oppositie te voeren.

N-VA behaalde bij de verkiezingen in 2012 twee zetels. In 2018 moest het een zitje inleveren, maar nam de toenmalige Open VLD Stijn Jonckheere mee als schepen van onder meer Lokale Economie, Cultuur en Ruimtelijke Ordening. Maar sinds 13 oktober is N-VA dat ene zitje kwijt nadat de partij 3,6 procent achteruit boerde en op 7,3 procent strandde.

Opkomstplicht

“Zeer jammer”, zucht schepen Jonckheere. “Met mijn bevoegdheden verruimden we de werking van de bibliotheek, vergrootten we het cultureel aanbod, lieten we de lokale economie bloeien met enkele nieuwe acties en vernieuwden we cultuurcentrum Ipso Facto. Het is spijtig dat we niet de kans krijgen om ons beleid verder te zetten. De kiezer had de keuze tussen Donald Trump en Kamala Harris, die op dezelfde lijst stonden”, verwijst Jonckheere naar het stembiljet van Voor Oudenburg. “Ook de afschaffing van de opkomstplicht deed ons pijn.”

Waar moet het nu naartoe met N-VA? Heeft de partij in Oudenburg nog een voedingsbodem? “Daar kan ik nu niet op antwoorden”, is Jonckheere eerlijk, “we moeten even herbronnen. Het nieuws is nog altijd vrij vers en het is te vroeg om daar nu dieper op in te gaan. Inhoudelijk hebben we onze rol in de verkiezingen zeker gespeeld. Er was enthousiasme, we waren deontologisch correct. Op dat vlak heeft N-VA zeker een plaats in Oudenburg. Hoe en op welke manier we aan oppositie zullen doen, moeten we nog bekijken. Onze voorzitter, Marc Gilliaert, heeft alvast aangegeven ermee te willen doorgaan. Wij steunen hem.”