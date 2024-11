Plannen voor ‘Mars voor Rechtvaardigheid’ aan stadhuis van Tielt: “Belangrijk om signaal te geven aan de partijen”

Aan het stadhuis van Tielt staat op donderdag 7 november een ‘mars voor rechtvaardigheid’ gepland. Met de actie protesteren vertegenwoordigers van verschillende (ondernemers)organisaties en verenigingen tegen het feit dat Team Burgemeester bij de onderhandelingen voor een nieuwe meerderheid in de fusiestad koudweg buitenspel gezet werd.

Ondanks het feit dat de partij Team Burgemeester op 13 oktober de grootste was kreeg lijsttrekker Dirk Verwilst de kans niet om z’n initiatiefrecht te benutten. Amper vier dagen na de verkiezingen lieten CD&V-lijst voor de burger, Iedereen Telt en Vooruit namelijk weten dat ze zich aan elkaar vasthaken. En dus samen een nieuwe meerderheid willen vormen zonder Verwilst. Iets dat niet overal in even goede aarde viel. Volgens Lieven Mannens, de voorzitter van Team Burgemeester, is er in verschillende kringen in Tielt en Meulebeke onvrede over die gang van zaken.

“Ondernemers- en zelfstandigenorganisaties zoals Unizo en Shopping Tielt maken zich grote zorgen over de toekomst, maar we vingen ook signalen op uit het verenigingsleven”, legt hij uit. “Het gaat om mensen uit de Landelijke Gilde, de KLJ, Ferm, ‘t Veld en De Paanders, maar ook om gewone burgers. Allemaal willen ze graag hun stem laten horen en ze vroegen zich af hoe ze dat best konden doen. In de plaats van kleine losse initiatieven leek het me aangewezen om alles te bundelen in één krachtig signaal. Woensdag hadden we een vergadering met 35 man en zo ontstond het idee voor deze actie.”

Opkomst valt af te wachten

“Al wil ik wel benadrukken dat het niet om een actie van Team Burgemeester zelf gaat”, gaat hij verder. “We coördineren alles, maar mandatarissen van Team Burgemeester waren er eigenlijk niet bij betrokken. Ik spreek in persoonlijke naam als ik zeg dat we met deze actie vooral willen aankaarten dat het compleet onrechtvaardig en ondemocratisch is dat de stem van 5.102 mensen genegeerd werd. Concreet verzamelen we om 19 uur aan de Hallentoren in Tielt, waar we voor de start van de gemeenteraad op een vreedzame manier een signaal willen geven aan de verantwoordelijken van de minderheidspartijen. Hoeveel mensen we verwachten? Dat is moeilijk in te schatten. Maar we hopen toch een paar honderd man op de been te krijgen.”

Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V-Lijst voor de Burger) konden we vrijdag niet bereiken voor een reactie. Al is het wel het vermelden waard dat de burgemeester in oktober 2012 op een gelijkaardige manier buitenspel gezet werd. Toen was CD&V in Tielt bijna even groot als alle andere partijen samen, maar de kartels N-VA/Open Vld+ en SP.A/Groen sloten de rangen en vormden een (nipte) meerderheid van 13 tegen 12 zetels. Vannieuwenhuyze verloor bijgevolg de sjerp en de christendemocraten kwamen zes jaar in de oppositie terecht. Toen werd via sociale media trouwens ook al opgeroepen tot een stille protestmars, al kwam toen bijna niemand opdagen. Dit keer hebben alvast ruim 170 mensen gereageerd op het Facebookevent. (SV)