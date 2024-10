“Deur was meteen dicht”: Dirk Verwilst diep teleurgesteld nadat hij initiatiefrecht moet afgeven in Tielt-Meulebeke

Er is geen bestuursakkoord in Tielt-Meulebeke, dus gaat het initiatiefrecht van Dirk Verwilst, die met zijn Team Burgemeester op 13 oktober de grootste werd in Tielt-Meulebeke, nu over naar Luc Vannieuwenhuyze van CD&V-Lijst voor de Burger. Die partij liet in een gezamenlijke mededeling met Iedereen Telt en Vooruit op amper vier dagen na de verkiezingen al weten dat ze zich aan elkaar vastklikken, waardoor het voor Verwilst over en uit was.

Aangezien de Meulebeekse burgemeester geen absolute meerderheid haalde, had hij (een van) die drie partijen nodig om een meerderheid te vormen. Door hun weigering om met hem samen te werken, was het initiatiefrecht van Verwilst sinds 17 oktober een lege doos. Geen enkele andere winnaar van de verkiezingen in West-Vlaanderen werd zo snel buitenspel gezet.

Al kwam die zet van cd&v-Lijst voor de Burger, Iedereen Telt en Vooruit er niet geheel onverwacht. In maart ging Verwilst (die ook van cd&v-signatuur is) namelijk niet in zee met zijn Tieltse tegenhanger, maar vormde hij met zijn Meulebeekse partijgenoten een breed blok met twee oppositiepartijen van Tielt. En dat terwijl de twee burgemeesters het jaar voordien elkaar nog hartelijk de hand schudden toen de fusie aangekondigd werd. De Tieltse cd&v was compleet verrast en had het over ‘een mes in de rug’. Coalitiepartner Iedereen Telt was minstens even hard, wat resulteerde in een erg bittere verkiezingscampagne, aan beide kanten.

Geen mirakel

De twee zittende burgemeesters van Tielt en Meulebeke namen het rechtstreeks tegen elkaar op op 13 oktober. Verwilst, die veel ondernemers wist te overtuigen, werd de grootste. Vannieuwenhuyze hield echter ook verrassend goed stand en een absolute meerderheid zat er voor Team Burgemeester niet in. Op verkiezingszondag was al duidelijk dat Verwilst een mirakel nodig zou hebben om een meerderheid op de been te brengen. Hij moest 16 van de 31 zetels hebben en moest dus ofwel Vooruit en Vlaams Belang verenigen, ofwel de hand reiken naar cd&v of Iedereen Telt. Vooruit had al laten verstaan dat ze nooit met Vlaams Belang in een coalitie zouden stappen, dus Verwilst moest de partijen die hem zo verguisd hadden tijdens de campagne aan boord krijgen.

“Ik voelde meteen dat de wil om inhoudelijk te praten ontbrak” – Dirk Verwilst

Maar de brokken vielen niet meer te lijmen. Verwilst kreeg naar eigen zeggen zelfs nooit de kans om eerlijke gesprekken te voeren. Zowel cd&v-Lijst voor de Burger, Iedereen Telt en Vooruit gingen voor alle duidelijkheid wel praten met de Meulebeekse burgemeester. Hij hoopte dat de partijen een nieuw blad zouden willen omdraaien. Tot diepgaande gesprekken kwam het echter niet. “Ik voelde meteen dat de wil om inhoudelijk te praten ontbrak”, aldus Verwilst. “Tijdens de campagne hebben bepaalde partijen waarmee ik nu aan tafel zat alles op alles gezet om mij in diskrediet te brengen. Dus misschien dat dit in de sterren geschreven stond. Maar anderzijds is er ook nog zoiets als de stem van de kiezer. En die wordt door de drie partijen compleet genegeerd. Dit is de democratie op de brandstapel gooien.”

Cd&v-Lijst van de Burger had het in de gezamenlijke intentieverklaring dan weer over een gebrek aan vertrouwen. “Dit kwam duidelijk tot uiting in de contacten en gesprekken zowel voor als na de verkiezingen. De lijsttrekker van Team Burgemeester komt niet verder dan de boutade dat iedereen de pagina moet omslaan. Daarin vindt cd&v-Lijst voor de Burger niet de intentie om op een verbindende manier te willen werken aan dit vertrouwen.”

‘Wettelijke bepalingen volgen’

Luc Vannieuwenhuyze krijgt nu het initiatief, al lijkt de kans groot dat er al wat gepraat werd. Vannieuwenhuyze blijft daar echter op de vlakte over. “Terwijl de heer Verwilst het initiatiefrecht had, zaten wij als het ware in de wachtzaal”, aldus de Tieltse burgemeester. “We zullen in deze dan ook de wettelijke bepalingen volgen. Anderzijds hebben we inderdaad onze bedoelingen eerder al duidelijk gemaakt met de gezamenlijke intentieverklaring.”

Een akkoord zal nu wellicht niet lang op zich laten wachten. Luc Vannieuwenhuyze zal de eerste burgemeester worden van de fusiestad en samen met CD&V – Lijst voor de Burger (10 zetels) een meerderheid vormen met Iedereen Telt (5 zetels) en met Vooruit (3), goed voor 18 op 31 zetels. Vlaams Belang (2 zetels) en Team Burgemeester (11 zetels) komen in de oppositie terecht.

Verwilst zeer teleurgesteld

Dirk Verwilst blikt diep teleurgesteld terug op de onwil van CD&V-lijst Voor de Burger, Iedereen Telt en Vooruit om met hem te praten. Volgens Verwilst bleef het bij drie elementaire beleefdheidsbezoekjes.

“Op maandag 14 oktober kwamen CD&V – lijst van de burger en Iedereen Telt langs voor een gesprek, op dinsdag 15 oktober kwam Vooruit op bezoek”, aldus Verwilst. “Het werden elementaire beleefdheidsbezoekjes waarin men niet verder kwam dat wat oppervlakkige benadering van de verkiezingsuitslag en een zeer vaag gesprek over het toekomstig beleid. Er werden echter geen onoverkomelijke tegenstellingen vastgesteld wat de deur open maakte voor verdere gesprekken. Een vervolg inplannen was niet mogelijk aangezien we op donderdagnamiddag 17 oktober vernamen dat de drie partijen de intentie hadden om samen te werken en dus niet meer op onze uitnodiging wensten in te gaan.”

“Nu krijgen we een verderzetting van de oude politieke slaapcultuur en stilstand”

Gezien de opvallende voorgeschiedenis is het echter niet zo verwonderlijk dat het water tussen Team Burgemeester en CD&V-Lijst voor de burger of Iedereen Telt te diep is. Volgens Verwilst zijn de argumenten die de drie partijen aanhaalden om niet met Team Burgemeester te praten zwak. “CD&V – Lijst van de Burger gaf totaal geen blijk van samenwerking, de afstand tussen de twee partijen blijkt te ver uit elkaar te liggen en de bladzijde omdraaien is geen evidentie voor CD&V. Terwijl wij van mening zijn dat starten van een wit blad mogelijk moet zijn. Trouwens is de politieke schade tijdens de campagne die aangebracht werd van CD&V/Lijst burger ten aanzien van Team Burgemeester ook groot. Maar daar kunnen we een plaats aan geven. Iedereen Telt haalt dan weer aan dat besturen met 16 zetels te nipt is en niet aangewezen, maar dat was ook onze vraag niet. Wij hadden de doelstelling om in dit geval samen te werken met Vooruit, voor een degelijke meerderheid van 19 zetels. Vooruit verwijst dan weer naar het feit dat zij weinig of niets in de pap te brokken zouden hebben, omdat ze naar eigen zeggen een overtollige meerderheidspartner zijn, wat ons inziens niet correct is.”

Voorakkoord?

De Meulebeekse burgemeester concludeert dat er al even een voorakkoord geweest moet zijn tussen CD&V – lijst van de Burger, Iedereen Telt en Vooruit en dat de inwoners daar nu het gelag voor betalen. “De inwoners kozen voor verandering en voor dynamiek in de nieuwe fusiestad Tielt en gaf een duidelijk mandaat aan de stemmenkampioen om de fusiestad te leiden. Nu krijgen we echter een verderzetting van de oude politieke slaapcultuur en stilstand. Daarbovenop is er een kloof geslagen tussen Tielt en Meulebeke. De stem van de Meulebekenaar wordt genegeerd (Bij twee van de drie andere partijen raakten voor alle duidelijkheid ook Meulebekenaars verkozen – red.). Een zeer spijtige zaak voor de komende generatie en voor de nuchtere en verstandige burger, die anders wou.”