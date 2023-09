Perikelen met roltrap in station Harelbeke blijven duren

De roltrap naar het perron van spoor 2 richting Kortrijk in station Harelbeke is al sinds enkele maanden stuk. Burgemeester Alain Top signaleerde dat begin augustus aan de bewuste diensten van NMBS en kreeg antwoord: “Deze roltrap naar spoor 2 is onherstelbaar stuk”, luidt het.

“Soms zijn de roltrappen buiten dienst in het station van Harelbeke, maar na een paar dagen worden/werden die dan wel terug in orde gezet. Nu is het zo dat de roltrap van perron 2 al maanden stilligt. Eerst meldde ik dit via sociale media naar de NMBS en Infrabel en kreeg ik vroeger steeds een snel antwoord. Maar nu kreeg ik geen antwoord en moest ik binnen de NMBS op zoek naar het juiste contact”, vertelt burgemeester Alain Top (Vooruit).

Definitief stuk

“Intussen kreeg ik toch antwoord dat het eerst zou bekeken worden, maar iets later kwam het antwoord dat de roltrap definitief stuk zou zijn. Enig idee wanneer er toch een herstel of vernieuwing komt, kreeg ik niet.”

Volgens Alain Top zijn dit nog steeds de roltrappen die er begin de jaren ’80 werden geplaatst. “Je zou eigenlijk toch aannemen dat men na zoveel tijd toch aan vervanging denkt? Zeker als die roltrappen ook weer en wind moeten verdragen. In Harelbeke hebben we dus verhoogde perrons maar geen werkende roltrappen, in Waregem net het omgekeerde. Ikzelf blijf met mijn college van Waregem Kurt (Vanryckeghem (CD&V)) aandringen om de stations voor de reizigers toch goed bereikbaar en comfortabel te houden. Dit is dus nog steeds niet het geval.”