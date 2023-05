Open VLD, Groen en CD&V trekken samen naar de kiezer als ‘Trots op Oostende’

Open VLD, Groen en CD&V trekken in oktober volgend jaar naar de kiezer met de gemeenschappelijke stadslijst ‘Trots op Oostende’. De top 3 op de lijst en de lijstduwer raakten in de wandelgangen al bekend.

Zaterdagmorgen keurde het bestuur van Open VLD de nieuwe lijst unaniem goed. Bij de ledenvergaderingen van CD&V (92 procent) en Groen (76 procent) gaf een ruime meerderheid hun fiat voor het akkoord om met één lijst op te komen.

“Het decreet lokaal bestuur maakt duidelijk dat samenwerking de meeste kansen biedt om het initiatief te nemen na de verkiezingen om een coalitie te maken”, legt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) de keuze voor één lijst uit. “Wij willen vooral een positief verhaal brengen. Het moet daadkrachtig en coherent zijn en we moeten het samen doen voor Oostende.”

Bart Plasschaert en voorzitter Lode Lancksweerdt (CD&V) vullen aan: “In de huidige coalitie werken we met drie van de vier partijen erg goed samen en we hebben ook gemeenschappelijke speerpunten.”

Afspraken

Wouter De Vriendt, nog steeds de leider van Groen: “We hebben trendbreuken gerealiseerd rond armoedebestrijding en mobiliteit en die willen we niet verliezen. We gaan met Trots op Oostende voor wat ons bindt.“

De drie partijen maakten afspraken over waar ze gemeenschappelijk voor staan op het vlak van sociaal beleid, woonbeleid, mobiliteit, veiligheid, lokale economie, toerisme en een pak andere zaken. Aandacht voor de Nederlandse taal, hoogbouw in harmonie, randparkings, de uitbouw van een erfgoeddienst, acties op de huurmarkt, de ontharding van pleinen, een recyclagepark en een duidelijke neen aan het massa- en dagtoerisme zijn eveneens speerpunten. Er moet ook een toilettenplan komen. “Het definitieve programma moeten we nog schrijven, maar al deze thema’s komen zeker aan bod”, zegt een van de onderhandelaars.

Top 3 en lijstduwer

De top 3 van de lijst ziet er als volgt uit: Bart Tommelein (Open VLD), Natacha Waldmann (Groen) en Bart Plasschaert (CD&V). Bij Groen moet dat officieel nog door een pollcomité bekrachtigd worden, maar het is duidelijk dat de huidige schepen voor welzijn en onderwijs dé vrouw wordt van Groen in Oostende en de absolute nummer 2 van ‘Trots op Oostende’.

Wouter De Vriendt (Groen) wordt lijstduwer (plaats 41). Open VLD schuift voor de tweede lijstduwersplaats Danick Minne naar voor. Open VLD krijgt in de top 10 nog 5 plaatsen en 19 in totaal op de lijst. CD&V krijgt 7 plaatsen en Groen 12.

Er werden ook afspraken gemaakt over de financiering en de drie onafhankelijke kandidaten die nog op de lijst komen. (efo)