Omgevingsvergunning voor nieuwe verkaveling Kleine Weg goedgekeurd, onvrede bij Groen en Vooruit

De gemeenteraad van Tielt keurde donderdag de verkavelingsvergunning voor de nieuwe wijk met 87 wooneenheden tussen de Driesstraat, de Kleine Weg en de Felix d’Hoopstraat goed. Oppositiepartij Groen, die samen met buurtbewoners eerder al protesteerde tegen de plannen, stemde tegen. Vooruit onthield zich.

Het dossier heeft al een lange geschiedenis achter de rug. In februari 2022 al zette het stadsbestuur met een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan het licht op groen voor de ontwikkeling van het gebied, ondanks bezwaarschriften van 325 buurtbewoners. Tijdens het openbaar onderzoek rond het bouwrijp maken van het terrein in 2023 nam Groen mee de wapens op om het ondoordacht rooien van bomen tegen te gaan. Een jaar later blijven de zorgen bestaan, want bij het recente openbaar onderzoek rond de omgevingsvergunning liepen 48 bezwaarschriften binnen, samen goed voor 122 handtekeningen afkomstig van 103 verschillende adressen.

Bekommernissen

“Groen gaat hier niet mee akkoord. Het gaat hier om een waardevolle openbare ruimte binnen onze stadskern. Die ruimte willen we beschermen. Verdere verharding van de bodem vermijden we liever”, aldus An Vanden Bussche (Groen).

Daarop kwam ook Simon Bekaert (Vooruit) tussen. “Ik val een beetje van mijn stoel, want dit was eigenlijk in 2022 van doen, toen het RUP werd goedgekeurd. De trein is vertrokken en de klok kunnen we niet terugdraaien. Vreemd genoeg heeft Groen toen niet tegen gestemd. Wij met Vooruit wel. Al blijven onze bekommernissen van toen gelden. Zo vrezen we voor extra verkeersdruk op de Driesstraat. Graag zien we een extra ontsluiting van de verkaveling op de Wielmakerstraat, ter hoogte van de vroegere Texaco.”

Logisch gevolg

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bevestigde dat het verkavelingsplan een logisch gevolg was van het RUP uit 2022 en gaf mee dat de bijkomende ontsluiting via de Wielmakerstraat wel degelijk tot de mogelijkheden behoorde. (SV)