Aanvraag voor rooien van bomen tussen Felix d’Hoopstraat, Kleine Weg en Driesstraat ingetrokken

De aanvraag voor het rooien van de bomen in het gebied tussen de Felix d’Hoopstraat, de Kleine Weg en de Driesstraat in Tielt is ingetrokken. Er is al langer sprake van een verkaveling in dat gebied, al zijn de inplantingsplannen nog niet klaar. Dat er nu al gerooid zou worden, zorgde eerder voor ongerustheid bij buurtbewoners en Groen.

In de aanvraag voor de omgevingsvergunning was sprake van het slopen van gebouwen en het rooien van bomen, al werd er nog geen compensaie voor of behoud van het bestaande groen voorzien. Dat zou pas in de fase van de verkavelingsvergunning – als de inplanting van de huizen duidelijk zou zijn – behandeld worden. Samen met Groen trokken enkele buurtbewoners – die een petitie hadden opgestart tegen de kap – daarover aan de alarmbel. Ook het feit dat het bosje achter het kapelletje in de Felix d’Hoopstraat vermeld stond op het aanplakbiljet, maar vreemd genoeg niet in de eigenlijke vergunningsaanvraag stond, zorgde voor onrust. Het stadsbestuur stelde eerder al gerust dat er niet blindelings gerooid zou worden.

Bestaand groen

De stad liet inmiddels weten dat het bosje achter de kapel niet bij het projectgebied hoort, terwijl burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) op de voorbije gemeenteraad liet weten dat de vraag tot rooien ingetrokken werd. “Na overleg met de ontwikkelaar werd de vraag tot rooien ingetrokken. In een latere fase zal de eventuele noodzaak tot rooien dan afgetoetst worden aan de eigenlijke plannen voor de nieuwe verkaveling.” Daarmee antwoordde de burgemeester op een vraag van oppositieraadslid Simon Bekaert (Vooruit), die vroeg om voorzichtig om te springen met bestaand groen bij bouwprojecten. “Bij het inbreidingsproject in de Sint-Jansstraat blijkt nu spijtig genoeg dat een bestaande bomenrij dreigt af te sterven, wellicht omdat de wortels beschadigd raakten bij de werken. Hopelijk kan zoiets hier vermeden worden.” (SVR)