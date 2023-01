Marc Deneckere volgt Marie Christine Delaplace op in gemeente- en OCMW-raad

In faciliteitengemeente Spiere-Helkijn heeft de 68-jarige Marie Christine Delaplace (Lijst Burgemeester) ontslag genomen als OCMW- en gemeenteraadslid. Partijgenoot Marc Deneckere (71) volgt haar op.

Marie Christine Delaplace is het gewezen boegbeeld van de cafetaria van sporthal Michelsberg. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond ze op de voorlaatste plaats van Lijst Burgemeester. Uiteindelijk was ze vier jaar lang gemeenteraadslid voor de partij. Ze had aangegeven meer tijd te willen besteden aan haar kleinkinderen.

Met Marc Deneckere, negende op de kieslijst in 2018, staat er meteen een opvolger klaar. De Helkijnenaar werkte als toezichter van het Agentschap Bruggen en Wegen, het huidige Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Hij was er collega van huidig burgemeester Dirk Walraet.