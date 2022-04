Lieven Huys en Greet De Roo, de twee architecten achter de fusiegemeente: “Ruiselede is in goede handen”

“Het is de beste oplossing voor beide gemeenten. En door de landelijkheid passen we perfect bij elkaar.” Het zijn slechts twee van de vele redenen waarom Wingene en Ruiselede met elkaar in zee gaan. Lieven Huys en Greet De Roo zijn de twee trekkers van het fusieproject. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente, zij gaat de geschiedenisboeken in als de laatste burgemeester van Ruiselede.

Greet De Roo (62) is ondertussen al 15 jaar burgemeester van Ruiselede en zal er op het einde van deze bestuursperiode drie ambtstermijnen opzitten hebben. Als burgemeester is zij dus gepokt en gemazeld. Lieven Huys (49) zetelt sinds 1994 in de gemeenteraad, begin 2021 ging hij aan de slag als burgemeester, in opvolging van Hendrik Verkest.

Met een fusie na amper 16 maanden heeft hij zijn start niet gemist. “Als kersvers burgemeester is het veel gemakkelijker om achterover te leunen en alleen te blijven. Maar ik heb mijn eigen persoon aan de kant gezet en gekeken naar wat er best is voor Wingene”, opent Lieven.

“De fusie is er gekomen omdat er op termijn geen andere optie was. We zijn geen veroveraar, we doen het omdat we genoodzaakt worden.”

We zijn geen veroveraar, maar doen wat noodzakelijk is voor Wingene en Ruiselede – Lieven Huys

“Als het van mij persoonlijk afhing, en dat geldt ook voor de mensen in Ruiselede, dan waren we liever alleen gebleven.”

“Maar als je voortdurend geconfronteerd wordt met je eigen beperkingen, onder andere doordat heel wat taken vanuit de federale en Vlaamse overheid naar de gemeente worden doorgeschoven, moet je op zoek naar een oplossing.”

Nu eigen keuze

Bovendien bestaat de kans dat de Vlaamse regering over enkele jaren een verplichte fusie oplegt. “En dan wil je nog altijd liefst je eigen partner kiezen”, pikt Greet De Roo in.

“De fusiegesprekken zijn er gaandeweg gekomen. Sowieso zien we elkaar bijna wekelijks, zowel wij als burgemeester, maar ook onze schepenen. Dan komt het gespreksonderwerp wel eens aan bod en pols je naar elkaars verlangens.”

“Er zijn ook met andere gemeenten gesprekken geweest, maar ons gevoel lag het best bij elkaar. We zijn twee landelijke gemeenten en werken bovendien al op tal van vlakken samen. Denk aan de scholengemeenschap of de pastorale eenheid.”

“De stap is veel kleiner dan bijvoorbeeld richting Aalter, wat al wat moeilijker zou liggen. Je hebt een andere politie- en brandweerzone en als West-Vlaming wil je toch liefst West-Vlaming blijven”, lacht Greet.

Pittem was ook een mogelijkheid, maar op korte termijn staat er geen fusie gepland. “Al weet je nooit wat de toekomst brengt. Als de overheid zegt dat gemeenten 30 à 40.000 inwoners moeten tellen, dan zullen we dat opnieuw bekijken. Eerste deze fusie tot een goed einde brengen”, stelt Lieven.

Geen referendum

Een referendum was nooit een optie voor beide burgemeesters. “Het referendum vond in 2018 plaats tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen hebben wij een mandaat gekregen om onze inwoners te vertegenwoordigen.”

Ik zal 18 jaar burgemeester geweest zijn, dat is voldoende. Ik kan de gemeente in volle vertrouwen achterlaten – Greet De Roo

“Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie het beste is, waarbij we respect hebben voor de eigenheid van zowel Wingene, Zwevezele als Ruiselede. Het is aan ons om goed te communiceren, zowel richting personeel als richting de bevolking.”

“We zijn ervan overtuigd dat we elkaars ideale partner zijn. We kunnen elkaar versterken en hebben heel wat troeven in handen”, gaat Greet verder. “We zijn een heel uitgestrekte plattelandsgemeente met veel landbouw, maar ook veel bos, met onder meer een deel van Bulskampveld.”

“We zijn een van de aantrekkelijkste regio’s in de provincie op vlak van groen. De grootste bezorgdheid van de Ruiseledenaars is dat ze nu voor alles naar Wingene moeten gaan, maar die vrees is niet nodig.”

Containerpark

“Bepaalde zaken moet je onder de eigen kerktoren blijven voorzien, zoals diensten, maar ook voetbal, volleybal, school, cultuur… Bij grotere thema’s is het normaal dat je naar de beste oplossing kijkt.”

“Wingenaars moeten nu naar Zwevezele voor het containerpark, maar misschien is het in de toekomst voor sommigen handiger om richting Ruiselede te trekken”, geeft Lieven Huys als voorbeeld.

“Onze technische dienst zit nu in Wingene en we hebben een hectare industriegrond in Zwevezele waar we die eventueel in de toekomst willen onderbrengen. Maar Ruiselede heeft nu al erg mooie gebouwen voor de technische dienst.”

“Misschien is het beter om in de toekomst een technische dienst in Ruiselede en Zwevezele te hebben, maar niet meer in Wingene. Het zijn allemaal zaken die we de komende jaren moeten bekijken.”

“We hebben nu drie brandweerkazernes, dat is zo opgedragen door Midwest. We weten niet wat de toekomst brengt.”

“De brandweerkazerne in Ruiselede is pas nieuw, maar werd bij het begin al gebouwd als een multifunctionele loods. Mocht het nodig blijken, kan een andere bestemming altijd. Het is aan Midwest om zich hierover te buigen.”

“Drie kazernes betekent ook drie korpsen. Het zou kunnen dat die blijven bestaan, maar dat het aantal brandweerlieden vermindert”, aldus Greet De Roo.

Samen op een lijst

Er ligt nog veel werk op de plank. Dat zou moeten afgerond zijn tegen 1 januari 2025, wanneer een nieuwe bestuursmeerderheid start. Daarbij trekken Lieven en Greet samen naar de kiezer. “Dat was voor ons snel duidelijk.”

“Ook al komt Lieven op voor CD&V en varen wij met RKD een iets andere koers. Bij een gemeentelijst speelt dat minder een rol. Wij zijn zowel liberaal als sociaal en willen het beste voor de inwoners. Ik zie geen problemen.”

Daarbij is de kans groot dat Lieven Huys de eerste burgemeester van de fusiegemeente wordt. Ook dat is al besproken met Greet De Roo. Daarmee zal Greet de geschiedenisboeken ingaan als de laatste burgemeester van Ruiselede.

“Ik heb in het verleden nog gezegd dat ik niet graag de burgemeester zou zijn die de deuren van Ruiselede dicht trekt”, lacht Greet.

“Maar ik zal 18 jaar burgemeester geweest zijn, dat is voldoende. Bovendien is het als vrouw nog iets anders dan voor een man. Je hebt je gezin en kleinkinderen waar je tijd in wil steken. Ik kan de gemeente in goede handen achterlaten.”