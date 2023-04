Jan Vanroose (Vooruit) geeft fakkel als gemeenteraadslid door aan Björn Tratsaert

Björn Tratsaert (33) legt dinsdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid van Oostende. Hij volgt Jan Vanroose (70) op, die op de vorige zitting zijn afscheid aankondigde.

Meer dan 20 jaar was Jan actief in de Vooruit-afdeling van Oostende, onder meer als voorzitter en secretaris. Hij is ook een aantal jaren provinciaal en federaal secretaris geweest binnen de socialistische partij. Hij verduidelijkt graag zijn vertrek: “Ik ben onlangs 70 jaar geworden en vertrek binnenkort voor een lange tijd naar het buitenland, ik vind het dan ook een gepast moment om een stap opzij te zetten.”

Zijn opvolger, de 33-jarige Björn Tratsaert, zal op dinsdag 25 april de eed afleggen in de gemeenteraad. Hij is werkzaam als bestendig afgevaardigde van ACOD-SPOOR en woont net zoals John Crombez in de Vuurtorenwijk. ‘Den Opex’ ligt hem zeer nauw aan het hart: “Een wijk met heel veel charmes, waar het plezant wonen is. Het is door zijn ligging wat afgesneden van de rest van Oostende, maar dit mag niet betekenen dat de duizenden inwoners van ‘den Opex’ mogen vergeten worden door het stadsbestuur. Participatie van de inwoners en een luisterend oor zijn, dat vind ik belangrijk. Want enkel door eerst goed te luisteren, kun je daarna het verschil maken. En dat is wat de Oostendenaars verdienen.”, aldus Björn Tratsaert.

Vernieuwing en verjonging bij Vooruit

Vernieuwing en verjonging brengen in de beweging en dus ook in de Oostendse fractie, zijn belangrijke speerpunten van John Crombez. “De intense samenwerking tussen de gemeenteraadsfractie en het partijbestuur van Vooruit Oostende is daarin ook heel typerend. We kunnen door deze gemeenteraadswisssel het team van Vooruit Oostende opnieuw vernieuwen. Björn krijgt nu de kans om zijn stempel te drukken en wij zullen hem daarin ondersteunen.”, benadrukt fractieleider Jeroen Soete. “Wij bij Vooruit Oostende zijn één team. Een gezonde mix van ervaring en wat men noemt ‘jong geweld’. En dat is onze absolute sterkte. Namens iedereen bij ons, wil ik Jan danken voor de inzet gedurende die vele jaren en ik kijk de toekomst met vertrouwen tegemoet”, besluit Björn Pannecoucke, voorzitter van Vooruit Oostende.