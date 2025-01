Isabelle Van de Cappelle verlaat na amper één maand Vlaams Belang en gaat als onafhankelijke zetelen: “Intern geschil ligt aan de bron”

De nieuwe legislatuur is nog maar pas uit de startblokken geschoten of er is al een verschuiving binnen de Tieltse gemeenteraad. Raadslid Isabelle Van de Cappelle (48) verlaat Vlaams Belang en zal voortaan als onafhankelijke zetelen.

Vlaams Belang behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober twee zetels in Tielt. Een historisch resultaat voor de partij, want ze was nooit eerder vertegenwoordigd in het politiek halfrond in zowel Tielt als Meulebeke. Naast Filip Naert kreeg ook Isabelle Van de Cappelle een zitje op de oppositiebanken, maar na amper twee gemeenteraden (inclusief installatievergadering, red.) stapt ze nu uit de partij. Ze blijft wel als onafhankelijke zetelen.

Vlaams Belang-zetel

Vlaams Belang betreurt de keuze van Van de Cappelle. “Botsende persoonlijkheden en interne meningsverschillen liggen hier aan de oorzaak”, klinkt het bij provinciaal voorzitter Stefaan Sintobin. “We hebben haar gevraagd de Vlaams Belang-zetel terug te geven aan de partij. Zo zou de wil van de kiezer gerespecteerd worden. Hierop wil ze niet ingaan. Er waren al een tijdje interne meningsverschillen tussen Isabelle en de afdeling, waardoor een verdere samenwerking helaas onmogelijk bleek. Vlaams Belang Tielt start binnenkort met een nieuw samengesteld bestuur en zo zullen we onze sterke werking kunnen verderzetten.”

“We hebben er alles aan gedaan om alsnog te bemiddelen, helaas zonder resultaat. We blijven het vertrouwen in lijsttrekker en fractieleider Filip Naert behouden en rekenen er dan ook op dat Isabelle haar zetel toch nog teruggeeft aan de partij waarvoor ze verkozen is”, besluit Sintobin.

Voorlopig geen reactie

Isabelle, die in het dagelijks leven een winkel met geschenk- en decoratieartikelen in Meulebeke runt, behaalde 253 stemmen. Ze wil voorlopig niet reageren op de info die Vlaams Belang verstrekte.