Isabelle Van de Capelle (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Tielt: “Algemeen welzijn en veiligheid hoog in het vaandel”

Isabelle (48) runt in Meulebeke een winkel met geschenk- en decoratieartikelen. Ze is afkomstig van Pittem, maar woont ondertussen al bijna 20 jaar in Meulebeke. Ze is gehuwd en heeft twee zonen. Isabelle behaalde 253 stemmen. “Ik vind het moeilijk om nu al te zeggen wat mijn verwachtingen voor de gemeenteraad zijn, maar algemeen welzijn en veiligheid dragen we bij onze partij hoog in het vaandel. Heel wat andere partijen hebben dat thema ook in hun programma opgenomen, maar het is belangrijk dat er ook effectief iets aan gedaan wordt. En dan heb ik het niet alleen over onveiligheid in het verkeer, maar ook over het onveiligheidsgevoel op het openbaar domein. Sommige mensen zijn bang om ‘s avonds met hun hond te gaan wandelen.”