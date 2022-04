Ingelmunster en Lendelede halen neus op voor uitgestoken fusiehand van Izegem: “We hebben de volle ambitie om onafhankelijk te blijven”

In de regio Roeselare-Izegem-Tielt lijken er niet meteen andere fusies op til te staan, leert een rondvraag. Enkel Izegem staat er voor open, maar daar stuit het op een ‘njet’ van droompartners Ingelmunster en Lendelede. Een overzicht.

Izegem

Bij onze rondvraag is er slechts één burgemeester die niet weigerachtig staat tegenover een fusie: Bert Maertens van Izegem. In eerste instantie kijkt hij naar buurgemeenten Ingelmunster en Lendelede.

“Dat lijkt me het meest logische, gezien die verbondenheid. Maar dat moet je uiteraard ook om tafel gaan zitten met elkaar.”

De gemeenten maken deel uit van een andere brandweer- en politiezone. “Maar de wet is aangepast waardoor je makkelijker van zone kan veranderen.”

“Er zullen altijd wel obstakels lijken, maar er zijn ook veel opportuniteiten. Heel wat gemeenten vinden nu al geen personeel meer. Ook voor ons stijgen alle kosten. Als je die kan delen, doe je alleen maar winst.”

Ingelmunster

“We voelen ook wel dat de druk van bovenaf groter en groter wordt”, stelt burgemeester Kurt Windels.

“Het takenpakket voor de gemeenten neemt toe, we hebben hoe langer hoe meer specialisaties nodig. Nu lukt dat allemaal nog, maar Vlaanderen voert de druk verder op. Concrete fusieplannen hebben wij niet en we hebben de volle ambitie om dat nog even zo te houden.”

Lendelede

Een gelijkaardige reactie bij Lendeleeds burgemeester Carine Dewaele. “Lendelede is een dynamische, financieel gezonde gemeente.”

“Onze gemeentelijke diensten zijn accuraat en de nabijheid van de politieke mandatarissen en medewerkers is een grote meerwaarde voor onze inwoners. We willen onze eigenheid bewaren. Aan een fusie hebben we geen nood.”

Staden

“Als het in het belang is van de burger, kunnen we die optie open laten”, stelt burgemeester Francesco Vanderjeugd. “En er moet voldoende draagkracht zijn.”

Ardooie

“Als goede bestuurders moeten we alle opties bekijken”, zegt communicatieschepen Véronique Buyck. “Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij niet onmiddellijk de voordelen inzien voor onze inwoners.”

“De omliggende gemeenten hebben dubbel zoveel belastingen als Ardooie en onze gemeentebelasting is de allerlaagste in de ruime regio. Als een wortel aan een stok stelt Vlaanderen voor om onze schulden over te nemen. Maar in 2026 is onze gemeente al schuldenvrij.”

Hooglede

Ook Hooglede is geen fusievoorstander. Burgemeester Rita Demaré: “Ik zie er niet onmiddellijk de nood van in. De fusie van de gemeente met het OCMW was veel interessanter, zo konden we onze diensten vergroten.”

“Het is uiteraard aanlokkelijk omdat ze met geld staan te zwaaien, maar dat mag de reden niet zijn. Ik denk niet dat onze inwoners zitten te wachten op een fusie. Er is al het Midwest-verhaal, waarbij er een samenwerking is op heel veel vlakken. Je moet niet zelf alles willen uitvinden.”

Roeselare

Ook Roeselaars burgemeester Kris Declercq verwijst naar Midwest. “Vanuit Roeselare lopen er geen gesprekken met het oog op fusies, noch zijn we er al toe benaderd.”

“We zijn al lang voortrekker in het sterk intergemeentelijk samenwerkingsverband van regio Midwest. Door een sterke gezamenlijke aanpak op veel vlakken van economie over vrije tijd tot gezondheid en veiligheid al veel schaalvergrotingsvoordelen kon realiseren. Daarvoor waren fusies niet nodig. Deze fusie van ambities in plaats van territorium werpt ook vruchten af.”

Oostrozebeke

Een ver-van-mijn-bed-show noemt burgemeester Luc Derudder het. “Het onderwerp is niet aan de orde. Niemand denkt er hier aan om met een buurgemeente in zee te gaan. Dit ligt nog heel, heel ver van ons af.”

Dentergem

Burgemeester Koenraad Degroote toont zich een bijzonder koele minnaar van fusies. “Zolang men ons van hogerhand gerust laat, blijven we een zelfstandige gemeente.”

Moorslede

Een kort statement bij burgemeester Ward Vergote. “Wij hebben geen interesse in fusies omdat wij dicht bij de burger willen staan. Uitgebreid samenwerken geniet onze voorkeur.”

Ledegem

Burgemeester Bart Dochy is formeel: een fusie is in Ledegem niet aan de orde. “Daarmee trek je de beslissingen verder van de lokale mensen weg. Wij zijn niet echt voorstander. We vinden het Midwest-verhaal goed.”