“Ik heb alles gerealiseerd wat ik voor ogen had”: Axel Weydts neemt afscheid als schepen van mobiliteit

Toen Axel Weydts (Vooruit) tien jaar geleden aantrad als schepen van Mobiliteit, erfde hij een stad waarin de auto dominant was. Weydts stelde een duidelijke ambitie: Kortrijk moest evolueren naar een stad waar duurzame mobiliteit centraal staat. “Een stad op mensenmaat creëren”, zo omschreef hij het ooit zelf. Nu zet hij een nieuwe stap in zijn politieke carrière en verhuist hij naar het federale parlement.

Lees ook: “Ik wil werken aan een stad waar iedereen trots op kan zijn”: Trui Steenhoudt neemt roer over als schepen van Mobiliteit

Je bent tien jaar schepen geweest. Hoe kijk je terug op die periode?

“Trots en dankbaarheid zijn de twee gevoelens die overheersen. Ik heb veel kansen gekregen, zowel van de partij als van de kiezers. Ik heb de afgelopen jaren hard gewerkt om van Kortrijk een betere stad te maken. Dat geeft een enorme voldoening.”

Waar ben je het meest trots op uit de afgelopen tien jaar?

“Mijn grootste verwezenlijking is dat Kortrijk fietsvriendelijker is geworden. Fietsers en voetgangers hebben nu een veiligere plek in de stad. We hebben fietszones geïntroduceerd en een beter circulatieplan ingevoerd. Ook de herinrichting van de Leieboorden beschouw ik als een icoon van ons mobiliteitsbeleid. Wat ooit een plek voor auto’s was, is nu een aangename omgeving geworden waar mensen centraal staan. De Leieboorden zijn nu een troef voor onze stad. Het zou jammer geweest zijn als we daar niks mee hadden gedaan. Auto’s worden nu opgevangen in ondergrondse parkings, zoals die aan het station. Dat heeft de leefbaarheid enorm verbeterd.”

Is er nog werk aan de winkel?

“Een stad is nooit af en er is altijd ruimte voor verbetering, maar Kortrijk heeft nu een mooi evenwicht gevonden tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Ik geloof ook in een geleidelijke aanpak: we hebben bewust stap voor stap gewerkt. Kijk bijvoorbeeld naar Gent, waar het nieuwe circulatieplan in één klap werd ingevoerd. Dat zorgde voor veel weerstand. In Kortrijk wilden we een meer doordachte overgang.”

Zijn er projecten die je zelf nog had willen realiseren?

“Ik heb gerealiseerd wat ik voor ogen had. De groene fietsverbinding tussen Heule, Kortrijk en Bissegem had ik nog graag afgewerkt. We hebben wel al de eerste stappen gezet, en dit project staat ook in het nieuwe bestuursakkoord. Het is een mooi project en er zit zeker potentieel in om dit een van de mooiste fietsroutes in ons land te maken.

“Mobiliteitsbeleid kan veel emoties losmaken, je grijpt in op dagelijkse gewoontes”

Mijn opvolger, Trui Steenhoudt, zal dit verder kunnen uitwerken. Over het algemeen ben ik echter tevreden: vriend en vijand zijn het erover eens dat Kortrijk de afgelopen tien jaar groener en aangenamer is geworden.”

Hoe ging je om met kritiek, soms zelfs persoonlijke?

“Kritiek is normaal. Dat hoort bij de job. Op het vlak van mobiliteit, zien we vaak in elke stad dezelfde reacties. Een mobiliteitsbeleid kan veel emoties losmaken, want je grijpt in op de dagelijkse gewoontes van mensen. Waar je vroeger misschien elke dag reed met de auto, kan nu een autoluwe zone zijn. Ik probeer altijd begrip te hebben voor kritiek, maar soms ging het te ver. Tijdens deze legislatuur heb ik dreigbrieven gekregen, en er werd regelmatig op de man gespeeld. Vooral mijn seksuele geaardheid kwam daarbij ter sprake. Zulke aanvallen mogen we nooit normaliseren.”

Je vertrekt naar het federaal parlement. Wat zijn de ambities?

“Ik zetel nu sinds een paar maanden in het federaal parlement en het is echt een fantastische job. Toen ik jong was, droomde ik van de nationale politiek. Dus ik ben erg dankbaar dat ik daar een plek krijg. Ik zal me vooral focussen op defensie en ethische thema’s. Ik blijf wel gemeenteraadslid, dus ik blijf verbonden met Kortrijk.”

Je eigen verleden in defensie geeft je wellicht een voordeel?

“Klopt. Defensie ligt me nauw aan het hart aangezien ik zelf nog officier ben geweest in het Belgische leger. Vandaag ben ik nog steeds reserveofficier. Dat geeft me inderdaad een voordeel in het parlement, want ik ken die wereld. Mijn twee passies, namelijk defensie en politiek, komen hier harmonieus samen. Ik word ook voorzitter van de bijzondere commissie voor de opvolging van militaire operaties. Ik kijk ernaar uit om ook federaal goed beleid te voeren.”

Wat zijn je prioriteiten op ethisch vlak?

“Ethische thema’s zijn essentieel. Als partij willen we de wet op euthanasie uitbreiden, zodat mensen met dementie er ook een beroep op kunnen doen. Daarnaast wil ik de abortuswet verlengen tot 18 weken en een duidelijk wettelijk kader rond draagmoederschap creëren. Dit zijn zaken waar ik de komende jaren mijn schouders onder zet.” (Ine Staelens)