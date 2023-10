Nieuwe ondergrondse parking aan station Kortrijk met 900 plaatsen geopend: “Verademing voor verkeer in de stad”

De nieuwe ondergrondse parking aan het station van Kortrijk heeft drie verdiepingen met in totaal 900 parkeerplaatsen en is voorlopig enkel toegankelijk via de rotonde Panorama. Pas eind dit jaar komt daar de in- en uitrit via de Burgemeester Lambrechtlaan bij. De huidige parking in de Minister Tacklaan met 180 plaatsen wordt afgesloten.

De nieuwe ondergrondse parking aan het station van Kortrijk is nu open voor het publiek. “We bouwen met een langetermijnvisie voor de komende 50 à 100 jaar. Onze ambitie is om meer treinreizigers aan te trekken. Tegen 2030 willen we dat vertaald zien in een stijging van 30 procent. Dagelijks nemen zo’n 8.200 reizigers één van de 170 treinen in Kortrijk”, zegt general NMBS-manager Patricia Cuvelier. “Door in te zetten op openbaar vervoer helpen we België in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.”

De ondergrondse parking is een belangrijke schakel in de omvorming van het station tot een integraal toegankelijk vervoersknooppunt waar de reiziger kan overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. De parking telt 24 parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit en tegen eind november zullen de 18 laadpunten voor elektrische wagens operationeel zijn. In de toekomst zal er ook rechtstreeks toegang zijn tot de brede stationshal onder de sporen en perrons. De huidige bovengrondse fietsenstalling verhuist in een latere fase naar twee ondergrondse stallingen met in totaal 3.000 fietsparkeerplaatsen.

“De parking is bovendien heel makkelijk bereikbaar, rechtstreeks vanop de stadsring R36. Je rijdt de parking binnen zonder de stad te moeten doorkruisen en als je als voetganger de parking verlaat, sta je in het hart van ons stadscentrum. Dat is een gamechanger”, vult Axel Weydts aan, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Tijdelijke in- en uitrit

In eerste instantie kunnen de gebruikers enkel in- en uitrijden via Panorama die rechtstreeks toegang geeft tot de verdieping -2. Wanneer daar bijna geen plaatsen meer beschikbaar zijn, kunnen de wagens ook worden geparkeerd op de twee overige verdiepingen, -1 en vervolgens -3. Van zodra de wegtunnel ter hoogte van de Burgemeester Lambrechtlaan open gaat, zal de parking ook via die weg toegankelijk zijn en er een rechtstreekse toegang zijn tot de verdieping -3.

“Als eind dit jaar de andere kant van de tunnel opent, zal dat ook een verademing zijn voor het verkeer in onze stad. Daarna steken we de spade in de grond voor de aanleg van de stationsomgeving, waarbij we van de grijze parkings groene pleinen maken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberge.

In eerste instantie kunnen de gebruikers enkel in- en uitrijden via Panorama, die rechtstreeks toegang geeft tot de verdieping -2

Deze nieuwe parking zorgt ervoor dat de stad verder kan vergroenen. De volledige stationsomgeving krijgt een make-over. “Met de opening van de ondergrondse stationsparking zetten we een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving. De tunnel van 186 meter zal de rotonde Panorama verbinden met een heraangelegde Zand- en Magdalenastraat en de stationsboulevard. Er zullen twee nieuwe stadstuinen op het Conservatorium- en Casinoplein ontstaan nu wagens zich ondergronds kunnen parkeren. Het stationsproject wordt zo een knooppunt van stadsontwikkeling. Verbinden is de boodschap”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Parkeertarieven

Omwille van de veiligheid krijgen enkel parkeerders toegang tot de parking. Met je parkeerticket of abonnement ontgrendel je de toegangsdeur. Wie minder dan 1 uur parkeert, betaalt niets. Zo kan de parking ook gebruikt worden als Kiss & Ride. Het uurtarief voor reizigers is € 1,40, met een maximum van € 8,40 voor 24 uur. In het weekend bedraagt het uurtarief € 0,70. Je betaalt dan maximum € 4,20 voor 24 uur. Treinabonnees betalen respectievelijk € 45,10 per maand, € 126,30 voor drie maanden en € 451 per jaar. Wie overdag parkeert als niet-reiziger betaalt maximum € 9, ‘s nachts maximum € 3.