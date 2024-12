“Ik wil werken aan een stad waar iedereen trots op kan zijn”: Trui Steenhoudt neemt roer over als schepen van Mobiliteit

Trui Steenhoudt (N-VA) wordt de nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Kortrijk. Ze wil inzetten op een betere infrastructuur, met bijzondere aandacht voor fiets- en voetgangersvoorzieningen, en streeft naar een evenwicht tussen verschillende vervoersmiddelen. Haar ambitie: Kortrijk veiliger en toegankelijker maken voor inwoners en bezoekers.

Lees ook: “Ik heb alles gerealiseerd wat ik voor ogen had”: Axel Weydts neemt afscheid als schepen van mobiliteit

Je haalde 1.347 voorkeursstemmen afgelopen verkiezingen. Hoe voelt het om nu schepen te worden?

“Als kind droomde ik al van de politiek. In 2012 deed ik voor het eerst mee aan de verkiezingen zonder verwachtingen. Maar in 2018 begon het echt te kriebelen om hoger te mikken. Helaas scoorde onze partij slecht bij de verkiezingen van 2018. We gingen van zeven zetels naar vier zetels in de gemeenteraad. Mijn droom om schepen te worden, viel toen in het water. Maar ik ben geen opgever, ik ben blijven vechten voor Kortrijk. Nu ik deze kans krijg, ga ik er met volle moed tegenaan.”

Je bent duidelijk gepassioneerd door Kortrijk. Hoe sterk is je band met de stad?

“Ik ben Kortrijkzaan in hart en nieren. De afgelopen twaalf jaar heb ik me volledig ingezet voor de stad. Ik organiseerde bijvoorbeeld zes jaar lang Kortrijk Gordelt, een fietsroute door de stad en de deelgemeenten. Twee jaar geleden werkte ik ook als flexi-jobber bij warme bakkers om onze lokale ondernemers te steunen. Ik woon en leef hier, en voel me enorm verbonden met Kortrijk.”

Wat zijn je prioriteiten als schepen van Mobiliteit?

“Ik merk dat mobiliteit vaak tot frustraties leidt. Mijn doel is om binnen twee jaar een mobiliteits- en circulariteitsplan te realiseren waarin voetgangers, fietsers en automobilisten vlot kunnen circuleren. Dat komt niet alleen de stad, maar ook onze inwoners en ondernemers ten goede. We verhogen het budget voor voet- en fietspaden van drie naar zes miljoen euro. Daar ben ik trots op. Tegelijk wil ik ook bewustwording creëren bij fietsers, want zij kennen steeds minder goed hun plichten in het verkeer. Zeker met de opkomst van elektrische fietsen. Die veroorzaken soms gevaarlijke situaties, vooral voor voetgangers. Dat moet beter.”

Sommige dossiers roepen discussie op. Hoe ga je daarmee om?

“Tja, dat is politiek. Ik heb veel respect voor mijn voorganger Axel Weydts. Hij kreeg afgelopen legislatuur heel wat kritiek over zich heen. Mobiliteit roept nu eenmaal vaak emoties op. Transparantie en duidelijke communicatie zijn daarin cruciaal.”

“We verhogen het budget voor voet- en fietspaden van drie naar zes miljoen euro. Daar ben ik trots op”

“We moeten mensen goed informeren over beslissingen en luisteren naar hun feedback. Er zullen ook voldoende informatiemomenten zijn waarop de burger zijn mening kan geven. Ik neem lessen uit de kritiek van het verleden en wil werken aan een betere toekomst.”

Een van die dossiers is de knip in Bissegem. Wat is je aanpak?

“Het terugdraaien van de knip staat in het bestuursakkoord, maar dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Eerst willen we alle betrokkenen, zoals de bewoners en de school, bevragen. Pas na een grondige herevaluatie nemen we een beslissing. Veiligheid blijft prioriteit. Overhaaste beslissingen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken, en dat willen we absoluut vermijden. Ik ga me goed inlezen in het dossier en zal dan met kennis van zaken bekijken wat de beste oplossing is. ”

De stad kampt ook met uitdagingen rond deelsteps. Hoe kijk je daar tegenaan?

“De steps zijn handig, maar de wildgroei ervan is een probleem. Ze worden overal achtergelaten, wat voor overlast zorgt. Zo stond er ooit een step pal voor mijn voordeur geparkeerd. Dat getuigt ook van weinig respect. We gaan oplossingen zoeken, zoals vaste verzamelpunten, om dit beter te organiseren.”

Hoe wil je de toegankelijkheid van Kortrijk verbeteren?

“Veel voetpaden zijn in slechte staat, en dat hindert de toegankelijkheid van de stad. Met het verdubbelde budget wil ik dat aanpakken. Iedereen, van jong tot oud, mobiel of minder mobiel, moet vlot kunnen wandelen of rijden in Kortrijk. Toegankelijkheid is essentieel voor een levendige stad. De betere toegankelijkheid zal ook onze ondernemers weer ten goede komen. Want onze ondernemers zijn het kloppend hart van onze stad.”

Wat motiveert je voor de komende zes jaar?

“Er ligt veel werk op de plank. Ik wil werken aan een stad waar iedereen trots op kan zijn. Ik wil dicht bij de Kortrijkzanen staan en luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Het vertrouwen dat ik van de kiezers heb gekregen, betekent veel voor mij. Ik zal een schepen zijn voor iedereen. Over zes jaar wil ik kunnen zeggen dat we een beter mobiliteitsplan hebben gerealiseerd waar zowel inwoners als ondernemers de voordelen van merken.” (Ine Staelens)

Lees ook: Na pittige onderhandelingen is Kortrijkse gemeenteraad geïnstalleerd: “Door meningen te verbinden, tot een breed gedragen inhoud komen”