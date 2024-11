Schepen Axel Weydts (Vooruit) focust voortaan op federale ambt, maar blijft in gemeenteraad: “Vanuit Brussel steentje bijdragen aan Kortrijk van morgen”

Nu het nieuwe schepencollege in de Guldensporenstad is voorgesteld, is ook duidelijk geworden welke Vooruit-politici in het college zullen zetelen. Kopman Maxim Veys zal zo Zorg, Kinderopvang, Natuur en Klimaat voor zijn rekening nemen en focust zich voortaan enkel nog op de Kortrijkse politiek. Hij is de enige socialistische schepen, wat meteen wil zeggen dat de huidige schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) na tien jaar uitzwaait als schepen. Bert Herrewyn en Philippe De Coene zijn ook niet langer Vooruit-schepen in Kortrijk.

Axel Weydts is sinds juni verkozen als federaal parlementslid en zal zich daar nu volledig voor inzetten. Hij neemt in een post op sociale media afscheid van een decennium als schepen. “Tien jaar geleden had ik de eer om schepen te worden in onze prachtige stad”, opent hij. “Ik was enorm trots dat ik in de voetsporen van mijn grootvader, Pépé Joël, kon treden. Na een decennium van toewijding aan het bestuur van onze stad, komt er op 6 december een einde aan deze mooie periode. Ik kijk terug met een hart vol dankbaarheid en voldoening.”

Dankbaarheid en voldoening

“Dankbaarheid voor de kansen die ik kreeg van mijn partij en van de kiezer. Voldoening over wat we samen hebben bereikt. De stad is mooier, groener en verkeersveiliger geworden. Dat is niet alleen mijn overtuiging, maar een vaststelling die gedeeld wordt door velen. Het was niet altijd eenvoudig. Mobiliteit is een thema dat emoties oproept en waar iedereen een mening over heeft. Helaas was die mening niet altijd even beleefd of constructief geuit. Maar deze moeilijkere momenten verbleken bij de vele momenten van trots en steun, zoals bij de opening van een nieuw plein, park of straat.”

Weydts blikt daarna terug op enkele hoogtepunten. “De erkenning die onze stad kreeg, zowel in binnen- als buitenland, spreekt voor zich. Experts noemen Kortrijk een voorbeeldstad. De titel van Beste Fietsstad van Vlaanderen in 2020 was een prachtig hoogtepunt en het resultaat van jarenlang hard werken.” De politicus bedankt de “fantastische medewerkers van de stadsadministratie” en enkele medewerkers op het kabinet: Jurgen Wyseur, Eef Vandenbogaerde en Tomas Bulcaen, alsook Mario, Magali, Emile en Ruben.

Nieuw hoofdstuk

Zelf noemt hij zijn federaal ambt een nieuw hoofdstuk. “Na tien jaar lokale politiek is het tijd om mijn ervaring in te zetten op nationaal niveau. Als federaal parlementslid kan ik mijn oude passie voor defensie opnieuw oppakken. Binnen de commissie Defensie, het NAVO-parlement en als voorzitter van de commissie opvolging militaire operaties wil ik me inzetten voor een sterkere en toekomstgerichtere defensie, een absolute noodzaak in een onzekere geopolitieke wereld.”

“Daarnaast zal ik me namens Vooruit toeleggen op ethische thema’s. Gevoelige, maar ontzettend belangrijke dossiers zoals draagmoederschap, euthanasie, spermadonatie en abortus vragen om moedige keuzes en een vooruitstrevend beleid. Samen met mijn partij wil ik hier echte stappen vooruit zetten. Daarover later meer.”

Steentje bijdragen

Toch blijft Weydts gemeenteraadslid in de Guldensporenstad. “Uiteraard laat ik ook Kortrijk niet los. Ik blijf lid van de gemeenteraad en de politieraad. Ook vanuit Brussel zal ik mijn steentje kunnen bijdragen aan het Kortrijk van morgen.”