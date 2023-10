Groen Oostende verkiest Natacha Waldmann unaniem tot kopstuk: “Zij toont dat politiek ook mooi kan zijn”

Op de ledenvergadering van Groen Oostende werd huidig schepen Natacha Waldmann door de Groen-leden unaniem verkozen tot lokaal boegbeeld voor de komende verkiezingen. In Oostende zal Groen samen met Open VLD en CD&V onder de noemer ‘Trots op Oostende’ naar de kiezer trekken in oktober 2024. Groen zal hierbij de tweede plaats op de lijst innemen, die bij deze dus zal worden ingevuld door Natacha Waldmann.

Covoorzitters Bruno Bakeroot en Els Lenaerts: “Gisteren hebben onze leden Natacha met unanimiteit verkozen tot Groen kopstuk in Oostende. Natacha is al meer dan 10 jaar actief in de lokale groep en heeft bovendien heel wat politieke ervaring opgebouwd als schepen. In tijden waarin politiek heel vaak – en soms terecht – onder vuur ligt, toont zij samen met Silke Beirens in dit stadsbestuur aan dat politiek ook mooi kan zijn, en de sleutel kan zijn tot positieve verandering. Groen is een diverse partij in een politiek vaak weinig diverse context. We zijn dus best trots dat we als partij nu voor de eerste keer een vrouw naar voor kunnen schuiven als boegbeeld voor de verkiezingen. Ze is voor ons de juiste vrouw op de juiste plaats.”

Vertrouwen in toekomst

Natacha Waldmann nam voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen in 2012 en werd kort daarna voorzitter van Groen Oostende. In 2014 zette ze haar eerste stappen in de gemeenteraad, om daar in 2019 schepen te worden. De verkiezing door de leden betekent een bevestiging van het gelopen parcours maar ook een sterk vertrouwen in de toekomst. Groen wil ook na 2024 mee het verschil blijven maken.

Natacha Waldmann: “Groen zorgt voor zuurstof in Oostende, de stad verandert en dat is mede dankzij ons. De afgelopen jaren hebben we als lokale partij hard aan een warme en leefbare stad gebouwd, en we willen dat blijven doen met Trots op Oostende. Dat de leden mij het vertrouwen geven om die eerste groene plaats op de lijst in te vullen is een hele eer, en motiveert mij alvast om de komende maanden en jaren vol te blijven gaan voor mijn stad.”

De tweede plaats op de kartellijst komt dus Natacha Waldmann toe, de overige plaatsen worden op een later tijdstip door de leden bepaald.