Wouter Vermeersch pareert kritiek op zijn Vlaams Belang-fractie: “Onze stijl is radicaal, niet marginaal”

Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch (38) staat in het oog van de storm. Zowat de hele Kortrijkse gemeenteraad meerderheid én oppositie uitte na de vorige gemeenteraad frustratie over het Vlaams Belang-kopstuk en zijn partijgenoten. “Onnodige tussenkomsten, insinuerend taalgebruik en persoonlijke aanvallen”, zo klonk de aanklacht. Zelf vindt Vermeersch dat hij gewoon zijn job doet als oppositieraadslid. Hij lijkt dan ook niet zinnens om de vertrouwde strategie op de gemeenteraad van maandag 17 april aan te passen.

Wouter Vermeersch (38) is sinds 2019, naast federaal parlementslid, ook fractieleider van het Vlaams Belang in Kortrijk. De partij was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een van de grote winnaars. Ook in Kortrijk, waar het tegen alle verwachtingen in zelfs 5 raadszetels binnenhaalde. “Ik herinner me dat we voor de eerste gemeenteraadszitting ons een uitdrukkelijk doel hadden gesteld: de meest actieve en belangrijkste oppositiepartij van de stad worden”, zegt Wouter Vermeersch. “Als ik terugblik op de voorbije vier jaar, vind ik dat we daar absoluut in geslaagd zijn.”

Dat Vlaams Belang zich de afgelopen vier jaar tot de actiefste oppositiepartij van de stad ontpopte, valt moeilijk te ontkennen. Van de in totaal 315 schriftelijke vragen werden er bijvoorbeeld al 217 door het Vlaams Belang ingediend. Ook de spreektijd wordt door de partij gedomineerd. Waar veel Kortrijkse raadsleden de aanwezige stijl van het Vlaams Belang als verlammend ervaren, vindt Vermeersch dat een sterke oppositie net een zegen is voor de democratie. Hij kan de kritiek op zijn partij dan ook maar moeilijk begrijpen.

“The duty of an opposition is to oppose. Constructief als het kan, weerbaar als het moet. Wij hebben als verkozenen de plicht om ons vraagrecht, controlerecht en spreekrecht ten volle te benutten en thema’s als veiligheid en migratie naar voren te schuiven. Soms zijn we scherp in onze formuleringen, dat klopt. Maar onze stijl is radicaal, niet marginaal. Willem Elsschot schreef ooit: ‘Uw stem zal door niemand worden aanhoord, zolang gij stamelend bidt en bedelt bij de poort’. Wel, wij bedelen niet. We stellen vragen in de gemeenteraad, sturen rond specifieke problemen bewonersbrieven uit en stellen persberichten op.”

Cavalier seul

Vermeersch neemt in de gemeenteraad van Kortrijk heel wat vaker het woord dan zijn partijgenoten, soms tot grote frustratie van andere collega-raadsleden. Zo omschreven Benjamin Vandorpe (CD&V) en Matti Vandemaele (Groen) zijn tussenkomsten onlangs nog als ‘ellenlange monologen’ en de ‘grote Wouter Vermeersch-show’. De kritiek op zijn persoon deert Vermeersch niet. Enkel het feit dat hij als cavalier seul omschreven wordt, wil hij nuanceren. “Als fractieleider is het heel normaal dat ik de voornaamste spreekbuis van de partij ben. Toch hebben we een duidelijke taakverdeling. Vlaamse thema’s zoals mobiliteit zijn voor Carmen Ryheul, die als Vlaams parlementslid ook over een stevige politieke bagage beschikt. Federale en belangrijke lokale dossiers neem ik voor mijn rekening. Onze andere gemeenteraadsleden doen ook hun job, maar vaak in minder mediatieke zaken. Nu, vóór elke gemeenteraad bespreken we met de fractie sowieso steeds wie er welke thema’s zal aankaarten.”

Toch weerklinkt de kritiek niet alleen in de gemeenteraad. Schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (Vooruit) hekelde ook de gang van zaken in de raadscommissie van januari. “De aanwezige Vlaams Belangers zaten erbij voor spek en bonen, terwijl Wouter Vermeersch die te laat kwam antwoord eiste op al behandelde punten”, aldus De Coene. “Nonsens”, repliceert Vermeersch. “Als ik mijn collega’s goed begrijp zou het aan het Vlaams Belang zijn om die commissies te leiden? Dat is jammer genoeg niet het geval. Vaak willen we ons werk doen, maar kunnen we dat niet. Zo werd mij tijdens de gemeenteraad in maart een schriftelijk antwoord op mijn vragen toegestopt, maar kreeg ik amper de kans om deze te verwerken en te interpreteren.”

“Ik ben niet tegen een beperking van de spreektijd als je iets niet in 4 minuten kan zeggen, lukt dat ook niet in 10 maar dan enkel als die limiet voor iedereen geldt.”

Beledigingen

Enkele gemeenteraadsleden van Vlaams Belang stapten recentelijk op uit de partij. Volgens Vermeersch heeft dat weinig te maken met zijn aanpak en met de interne taakverdeling. “Het waren vooral de aanhoudende beledigingen en vernederende incidenten in de gemeenteraad die mijn mensen naar de uitgang dreven. Chris Vannieuwenhuyze (die op 7 maart opstapte, nvdr.) kon bijvoorbeeld moeilijk om met de onmacht die ze er voelde.”

Dat de frustratie over zijn partij de gemeenteraad momenteel overheerst, wijt Vermeersch vooral aan de groei van het Vlaams Belang. “Wij zijn in Kortrijk een actieve, sterke politieke actor geworden. Nu verschillende peilingen die status bevestigen, stijgt de nervositeit natuurlijk, zeker omdat andere partijen in een krimpscenario terechtgekomen zijn.”

Vlaams Belang woog de afgelopen jaren op thema’s als het doortrekkersterrein in Heule en trok stevig aan de kar voor de stijging van het aantal agenten in Politiezone VLAS. De partij manifesteerde zich ook in het dossier rond de nieuwe Atakwa-moskee aan de Brugsesteenweg. Vermeersch kruiste daarbij de degens met de meerderheid, die er vaak een andere mening op nahield. “Maar in sommige realisaties is er ook constructief samengewerkt. Zo werd er na een stevige tussenkomst van Vlaams Belang werk gemaakt van de overlast aan de Lange Munte. Zowel de buurt, die sindsdien geen enkele klacht meer heeft ingediend, als het Vlaams Belang én het stadsbestuur waren toen tevreden over de gang van zaken.”