Vooruit-raadslid Sandy Priem stapt na amper een jaar uit gemeenteraad in Ingelmunster

Op het einde van de gemeenteraad dinsdagavond in Ingelmunster vroeg Sandy Priem het woord. Het Vooruit-oppositieraadslid kondigde aan de raad mee dat ze ermee stopt.

Pas op dinsdagavond 23 februari 2021 werd Sandy aangesteld tot gemeenteraadslid in opvolging van Dries Couckuyt, die wegens zijn doctoraat en andere toekomstplannen de Ingelmunsterse Vooruit-partij verliet. Nog geen volledig jaar later mocht fractieleider Enigo Vandendriessche van Vooruit terug op zoek gaan naar vervanging. Sandy wordt vanaf de gemeenteraad van maart opgevolgd door Liesbeth Holvoet.

Gezin gaat voor

“Na twee jaar bijzonder comité en een jaar gemeenteraad heb ik voor mijzelf besloten om te stoppen met gemeentepolitiek. Ik wil me voortaan fulltime inzetten voor mijn gezin en familie. Het waren drie leerrijke jaren. Ik ben de partij Vooruit dan ook ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik wil ook mijn collega’s in beide raden bedanken voor de samenwerking”, zei Sandy kort, waarna fractievoorzitter Enigo Vandendriessche vervolgde: “Iemand als Sandy zien we niet graag vertrekken, maar we hebben begrip voor haar beslissing. Sandy heeft een persoonlijke keuze gemaakt, en dat moeten we respecteren. Een moedige keuze trouwens, waar we samen een heel goed gesprek over hadden. Naast haar periode in de gemeenteraad heeft Sandy er ook twee jaar in het bijzonder comité voor de sociale dienst op zitten. We zijn haar dan ook heel dankbaar voor haar inzet. Tot op vandaag konden we steeds op haar rekenen.”

Liesbeth Holvoet

Als voorzitter maakte Enigo zijn huiswerk en keek hij voor de opvolging. “Na twee wissels willen we graag opnieuw continuïteit in onze fractie. Liesbeth Holvoet is al meer dan drie jaar heel actief in ons bestuur. Ze is 32 jaar, maatschappelijk werker, bestuurslid bij het plaatselijke Rode Kruis en ze vangt ook zwerfkatten op voor Hoop voor Zwervertjes.”

Burgemeester Kurt Windels (De Brug) zei dat hij deze wissel niet had zien aankomen. Hij bedankte Sandy voor haar inzet en zei erbij dat ze zich wellicht beter voelde in het bijzonder comité dan in de gemeenteraad. “Het is ook jammer dat we iemand uit het jaar 1975 zien verdwijnen. Van iedere fractie zit er immers een uit 1975 in de gemeenteraad.”