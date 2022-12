Tarieven voor huur van gemeentezalen in Vleteren werd herzien

Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) was verontschuldigd, en daarom nam eerste schepen en partijgenoot Bram Coppein het voorzitterschap van de gemeenteraad woensdagavond voor zijn rekening. Bij de oppositie was Luc Derdaele (Vleteren Actief) verontschuldigd.

“Door de stijgende loon- en energiekosten dringt een herziening van de tarieven voor de verhuur van onze dorpszalen zich op. Ten opzichte van de huidige tarieven zijn dit de voornaamste wijzigingen: er werd voor alle categorieën een prijsverhoging van ongeveer 10% voorgesteld. Daarnaast werden ook de uurtarieven voor het gebruik van de grote zaal van De Sceure voor sport naar boven bijgesteld (+5 euro/uur). Tot slot zullen een aantal elementen betalend worden voor activiteiten die vallen onder categorie 1: vergoeding voor de verwarming van de grote zaal en de keuken, de koelcel, de afwaskeuken en de percolator”, aldus waarnemend burgemeester Bram Coppein.

Aanpassingen 2023

De vaststellingen van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 van de gemeente en het OCMW werden samen behandeld. Nu kwamen de aanpassingen voor 2023 aan bod.

“De exploitatie ligt in de lijn van de voorgaande jaren. Er is een beperkte stijging van de uitgaven, gecompenseerd door een analoge stijging van de ontvangsten. De investeringsuitgaven zijn voorzien voor de verbouwingen aan het voormalig politiecommissariaat in Oostvleteren tot noodwoningen. (De helft van de werken op 2023, helft werken op 2024 begroot). En ook een jaarlijks budget van 10.000 euro voor vervangingsinvesteringen aan de assistentiewoningen”, zei Bram Coppein, die ook nog kon melden dat zopas de toezegging was binnengekomen vanwege de hogere overheid van een subsidie van 50% voor de werken in 2024. Samen met de subsidie voor de aankoop van de gebouwen komt dat op 341.906 euro.

“De investeringsontvangsten zijn beperkter in 2023. Er is de verkoop van de woning in de Kasteelweg, voor de helft eigendom van het OCMW (30.000 euro), en er is een jaarlijks geraamde ontvangst van 15.000 euro uit de verkoop van grond. In 2024 is er dan weer een groot aandeel in de ontvangsten met de verkoop Kortekeer. De financiering betreft de verdere aflossing van de lening voor de serviceflats, die is nog steeds de enige lening voor het OCMW. Onze totale uitstaande schuldenlast is jaarlijks dalend (zelfs met de voorziene opname van een bijkomend nieuwe lening van jaarlijks 400.000 euro): eind 2020 was die nog bijna 5 miljoen euro, het is voorzien om af te bouwen naar 4,3 miljoen aan het eind van 2025. In 2022 hebben we de voorziene lening niet opgenomen, waardoor de uitstaande schuld eind 2022 al maar op 4.4 miljoen meer staat. Maar het niet-opgenomen bedrag werd wel overgezet naar 2023, dus voorlopig is er nog geen effect voor de uitstaande schuld aan het eind van de rit in 2025. Er is momenteel geen budgettaire ruimte om de nieuwe leningen al uit het meerjarenplan te schrappen, maar het is wel onze bedoeling om ze steeds zo ver mogelijk voor ons uit te schuiven, zodat we zoveel mogelijk schulden kunnen afbouwen”, aldus nog schepen Bram Coppein. (AHP)