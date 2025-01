Staf Sys (19) wil korting voor studenten op treinkaart, maar vangt bot: “Veurne laat jongeren in de kou staan!”

Staf Sys (oppositiegemeenteraadslid team8630) mag dan nog maar 19 zijn, maar tijdens zijn eerste gemeenteraad in Veurne laat hij al meteen zien dat hij de lat hoog legt. Helaas haalde hij zijn slag niet thuis toen hij in zijn interpellatie het lokaal bestuur vroeg om een tandje bij te steken in de ondersteuning van de vervoerskosten voor studenten.

Staf had zich zorgvuldig voorbereid om zijn vraag naar extra ondersteuning te onderbouwen, en hij had zelfs de vergelijking gemaakt met de buurgemeentes. “De NMBS hanteert vanaf 1 februari nieuwe tarieven. De abonnementstarieven zullen daardoor stijgen met 3,03% en de prijs van de vervoersbewijzen met niet-gereguleerde tarieven zoals Youth Multi zullen stijgen met 2,91%. Dalende kwaliteit en stijgende prijzen is totale absurditeit.”

Waardevolle maatregel

“Veurne voorziet momenteel een tussenkomst in de vervoerskosten voor studenten, maar komt deze regeling voldoende tegemoet aan de noden van onze jongeren? Veurne biedt een financiële tussenkomst van 30% op de kostprijs van een NMBS-jaarabonnement. Dit is een waardevolle maatregel voor studenten die dagelijks naar hun school of universiteit pendelen. Voor studenten die wekelijks reizen met een Student Multi (Campus) kaart, wordt echter geen enkele financiële tussenkomst voorzien.

“De Veurnse regeling biedt geen enkele ondersteuning voor studenten die gebruik maken van de Student Multi-kaart”

“Koksijde en Nieuwpoort bieden een tussenkomst van 50% op de Student Multi (Campus) kaart, een ideale oplossing voor studenten op kot die slechts wekelijks naar huis keren. De Veurnse regeling biedt geen enkele ondersteuning voor studenten die gebruik maken van de Student Multi-kaart – wel voor jaarabonnementen. Bovendien wordt de financiële tussenkomst van 30% op jaarabonnementen door sommigen als te laag ervaren in vergelijking met de 50% in Koksijde. Bent u bereid om de huidige tussenkomst van 30% te herzien en eventueel op te trekken om meer gelijke tred te houden met buurgemeenten zoals Koksijde en om een tussenkomst te voorzien voor de Student Multi-kaart?”, vroeg Staf zich af.

“Veurne doet al genoeg”

Tijs Corneillie (schepen Mobiliteit) reageerde: “Ik heb het akkoord met de NMBS bekeken, maar ik vind dat Veurne al genoeg doet. Ik stel voor om het huidige contract te behouden, en de ondersteuning van het jaarabonnement niet te verhogen tot 50%. Een treinrit Veurne-Gent kost 1,80 euro (Multi Campus), de prijs van een pintje! Dat is toch niet onoverkomelijk!”

Staf Sys repliceerde teleurgesteld: “Geen vernieuwing dus. Dit stadsbestuur laat onze studenten gewoonweg in de kou staan!”

De schepen betwistte deze reactie: “Stad Veurne laat haar studenten niet in de kou staan. Op basis van vorige jaren schatten we dat de meerprijs voor jaarabonnementen (als we van 30% naar 50% gaan) meer dan 8.000 euro aan de stad zou kosten. Deze bijdrage staat niet in verhouding met de baten voor de student … vinden wij. We investeren dit liever in andere projecten voor de jeugd die volgens ons meer impact zullen hebben.”