Staf Sys (Team 8630) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Inspraak voor de jeugd en meer evenementen”

Julie Dedrie maakt als negende verkozene van Team8630 plaats voor eerste opvolger Staf Sys, aangezien ze familie is van Dirk Kesteloot. Staf Sys (19) is een geboren en getogen Veurnoare. “Ik studeer bestuurskunde en publiek management aan de UGent en ben actief als jeugdtrainer en speler bij KV Diksmuide-Oostende. Mijn passies zijn voetbal, lopen, padel en fietsen. Ik ben enorm blij met de 511 voorkeurstemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en 3.038 voor de provincieraadsverkiezingen en het vertrouwen dat de Veurnse kiezer mij heeft gegeven. Ik had dit niet verwacht. Ik wil me graag inzetten voor sport, met focus op verbeterde en nieuwe sportinfrastructuur in Veurne en dorpen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de jeugd gehoord wordt en inspraak krijgt in het beleid. Veurne moet weer tot leven komen met meer evenementen voor jong en oud zowel in Veurne als in de dorpen.”