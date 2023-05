Staande ovatie voor Robert Declercq en Struikelstenen: voorstel unaniem goedgekeurd

Er komt nog dit jaar een reglement dat de plaatsing van Struikelstenen mogelijk maakt waarmee slachtoffers van het nazi-regime herdacht worden. Het ging om een primeur want het voorstel kwam op de gemeenteraad dankzij 559 Oostendenaars die het voorstel van Robert Declercq steunen.

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) zei dat de stad best fier kon zijn dat burgers gebruik maakten van de mogelijkheid en het een mooi voorbeeld was van burgerparticipatie. Robert Declercq, bijgestaan door Pol De Grave, lichtten hun voorstel toe: “Er werden in ons land al 390 stenen geplaatst in een vijftiental steden en gemeenten. De stenen zijn een erkenning van onrecht. Het is een signaal naar Oostendenaars om de gemeenschappelijke geschiedenis te herdenken. Nog deze week starten we zelf met een werkgroep.”

Reacties

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) reageert als volgt: “We zullen het met volle overtuiging goedkeuren We namen al het initiatief om zes stenen en één drempel te plaatsen voor leerlingen van het atheneum die werden gedeporteerd. Ook andere verzetsstrijders moeten erkenning krijgen want de mechanismen van toen worden door sommigen vandaag nog steeds gebruikt. Ook vandaag zijn verzet en een kritische geest broodnodig.”

Ook alle fracties kregen het woord. Vanessa Vens (Vooruit): “Ik hoop dat de stad een werkgroep opricht, de kosten voor aanleg van het voetpad op zich neemt en de geplaatste stenen beschermt en laat terugplaatsen bij wegenwerken.”

Ook andere raadsleden zegden hun steun toe. Charlotte De Backer (Open VLD), Steven Nagels (N-VA), Yves Miroir (Groen) en Ann Casteleyn (CD&V). Ook Christian Verougstraete (Vlaams Belang) steunde volledig het punt. “Het is belangrijk dat de bevolking herinnerd wordt. Mensen weten dit niet, maar ik werd genoemd naar mijn oom Christian die in 1944 door de Duitsers werd doodgeschoten toen hij de Canadezen de weg wees. Ik breng ook hulde aan wijlen Raymond Chaffart, mijn vriend en buurman, die als gewezen leraar van het atheneum ervoor zorgde dat de namen van de weggevoerde leerlingen niet werden vergeten.”

Unaniem goedgekeurd

Er was een stemming en alle raadsleden steunden het voorstel van de burgers. Er volgde een lang applaus en staande ovatie voor de indieners.