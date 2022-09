Schepen Jean-Pierre Deven verlaat de politiek: “Aan politiek doen is geen gezondheidswandeling”

Op vrijdag 30 september is het de laatste ‘werkdag’ van schepen Jean-Pierre Deven. In juni besloot hij afscheid te nemen van de politiek en zich te focussen op andere doelen in zijn leven. “Mijn pensioen lonkt.”

Op het einde van de gemeenteraad zei Jean-Pierre dat hij moet denken aan zijn gezondheid en dus die moeilijke beslissing nam. “Het nauwkeurig opvolgen van de dossiers in de vele bevoegdheden zorgde voor veel slapeloze nachten. Berusten staat niet in mijn agenda en daar moet ik de gevolgen van dragen, want de ziekenhuisbezoeken zijn me intussen niet meer vreemd. De paniekerige reactie om te stoppen is omdat ik dezelfde symptomen heb als die van mijn vader, die op 39-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van een hartaderbreuk”, vertelt Deven.

“Twee jaar geleden kon ik onverwachts schepen Nadine Verheye vervangen, en nu gebeurt de omgekeerde beweging. Nadine keert terug als schepen. De ligzetel thuis zal nog even op me moeten wachten, want ik zal me blijven engageren in cultuur en natuur. Mijn pensioen lonkt. Het is mijn bedoeling om de honderden boeiende en soms wel verrassende anekdotes verder uit te schrijven in een autobiografisch boek, waarin verschillende rode draden door elkaar lopen. Dit wordt een mooie nieuwe uitdaging. Bedankt voor het vertrouwen om samen met jullie te mogen werken aan het gemeentelijk beleid als onafhankelijke schepen van de partij De Brug”, klonk het.

Thuis in mijn ligzetel ga ik mijn biografie schrijven

Met opgeheven hoofd

Burgemeester Kurt Windels zei op de gemeenteraad: “Met dit afscheid uit de gemeenteraad van Ingelmunster komt er ergens ook een eind aan uw publiek engagement. Een publiek figuur, een man van het volk die zich terugtrekt. Of is het eerder een man die op adem wil komen? Je kan zonder meer zeggen dat je een leven van ‘geven’ achter de rug hebt. Alles geven, met bezieling. De rode draad door je actief leven. En ik ken je al lang om dit te kunnen bevestigen. De laatste twee jaar hebben we elkaar nog wat beter leren kennen. Een politiek mandaat is geen gezondheidswandeling en dat heb je letterlijk aan den lijve ervaren. De stress, de druk, het knaagde aan jou. In die mate zelfs dat het op een bepaald moment te veel werd. Toen heb je voor de meest eerbare oplossing gekozen. De rit stilletjes uitzitten is niet uw stijl, dan maak je liever plaats voor iemand die er wel opnieuw met volle energie kan tegengaan. Het siert je dat je die keuze hebt gemaakt. Een keuze in eer en geweten, het toneel met opgegeven hoofd verlaten. De laatste weken, na het bekendmaken van je ontslag, zagen we opnieuw een ontspannen Jean-Pierre. Een last viel van je schouders. Je kon weer vrij ademen. Op bepaalde momenten overschouwde je je eigen tijdslijn en je merkte op dat er reeds meer achter je lag dan wat voor je ligt. De gang van het leven natuurlijk, maar een klikmoment om te kiezen voor hetgeen je nauw aan het hart ligt, om de dromen na te jagen die je nog koestert. Neem wat rust, adem diep en dartel dan opnieuw als een jong veulen op een frisse lenteweide.”

Carine Geldhof gaf namens de De Brug-fractie ook nog een toespraak. Ook Enigo Vandendriessche namens Vooruit en Bart Buyse namens CD&V bedankten Jean-Pierre voor zijn engagement. Uit handen van Carine kreeg Jean-Pierre nog een geschenk.