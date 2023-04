Oostende verkoopt 30 auto’s, motoren en bromfietsen voor 4.714 euro

Stad Oostende heeft de verkoop goedgekeurd van een partij niet opgehaalde auto’s en ander rollend materieel. Een opkoper legt er 4.714 euro voor neer.

Het lot bestaat uit 13 personenwagens, één mobilhome, twee aanhangwagens en 14 motoren en scooters. Het gaat om voertuigen die al jaren stonden te verkommeren. Er werd op geboden door twee partijen. Een mecanicien van een garage uit Oost-Vlaanderen had met 4.714 euro het hoogste bod.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) duidt : “Het gaat om achtergelaten voertuigen die politie Oostende heeft aangetroffen op straat. Die worden een tijd bijgehouden. Wegens plaatsgebrek en hoge stallingskosten worden ze verkocht. De koper neemt de goederen over in de staat waarin ze zich bevinden en staat zelf in voor het ophalen en transport. Het gaat in feite over schroot.”