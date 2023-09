Nieuwe Deelfabriek binnen ‘afzienbare tijd’ open, aannemer in gebreke gesteld

De Deelfabriek waar je producten kan delen, ruilen of herstellen verhuist momenteel naar de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat. De kazerne wordt voor de komst van de Deelfabriek volledig gerenoveerd, al lopen die werken nu vertraging op door een talmende aannemer. Schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit) liet op de gemeenteraad echter weten dat een officiële opening slechts een kwestie van tijd is.

De Deelfabriek is een project dat teert op burgerparticipatie en meehelpt in de strijd tegen armoede. Je kan er sinds 2017 terecht voor het delen, ruilen of herstellen van materiaal. De oude Deelfabriek in de Damastweversstraat was met 1.500 abonnees en 5.000 unieke bezoekers haar werkterrein ontgroeid, waardoor de stad in 2020 een verhuis naar de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat aankondigde. De nieuwe Deelfabriek is 4 keer zo groot en huisvest een 20-tal (ook nieuwe) initiatieven. In de eerste communicatie werd oktober 2022 aangeduid als voorgestelde datum, het zal uiteindelijk een jaar later zijn. Ook de tweede datum, eind deze maand, wordt niet gehaald.

Het was CD&V-gemeenteraadslid Mia Cattebeke die op de eerste gemeenteraad na het zomerreces de kat de bel aanbond. Na twee uitnodigingen vroeg ze aan schepen De Coene om een concrete datum. Die is er nog niet, maar wordt binnen afzienbare tijd verwacht. “We gaan pas open als we zien dat alles qua elektronica, beveiliging en toegang volledig in orde is. Momenteel is dat nog niet zo. We hebben de aannemer dan ook in gebreke gesteld. Maar een opening komt er zeer binnenkort aan,” antwoordde de schepen daarop. (JF)