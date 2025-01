Nieuwe bestuursploeg heeft beleidsvisie voor komende zes jaar klaar

De nieuwe bestuursploeg van STiP+ en Vlaams Belang heeft op de gemeenteraad een tipje van de sluier gelicht over de koers die ze de komende zes jaar wil varen. In zijn beleidsvisie stipt burgemeester Kurt Grymonprez aan welke krijtlijnen hij wil uitzetten.

“Met deze beleidsvisie willen we al een eerste blik geven op wat we de komende jaren graag zouden willen realiseren”, zegt burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+). “We willen een vernieuwende koers varen voor Izegem, Emelgem en Kachtem. We gaan voor een beleid op mensenmaat en met een duidelijke visie en waar betrokkenheid ,solidariteit, ondernemingszin en initiatief centraal staan. We starten nederig maar met ambitie en willen groeien doorheen het proces.” De meerderheid geeft echter ook meteen mee dat het nog niet om concrete plannen gaat. “Halfweg dit jaar gaan we in conclaaf en plaatsen we concrete budgetten naast bepaalde projecten en zullen we definitief beslissen over wat we de komende zes jaar wel of niet gaan uitvoeren. Niet alles wat we in deze beleidsvisie meedelen gaan we dus kunnen uitvoeren. We gaan keuzes moeten maken.”

Zoals verwacht zet de nieuwe meerderheid participatie, inspraak en communicatie centraal. “We hebben als doel om zoveel mogelijk de inwoners te betrekken bij de beslissingen van het bestuur. Een team binnen het stadhuis zal zich hierop toespitsen”, klinkt het. Een concreet project wordt alvast 1780, een grootschalige digitale transformatie van de stad. “Het gaat om een centraal contactpunt en een specifieke communicatiestrategie”, aldus de burgemeester. “We beogen de geïntegreerde uitrol van één centraal platform dat stedelijke diensten integreert en digitaliseert. We onderzoeken ook een invoering hiervan met een app.” De stad verder in een vernieuwde dienst onthaal en de ontvangstruimte van het stadhuis. Daarnaast wil ze de openingsuren van de stadsloketten evalueren en aanpassen aan de actuele behoeftes van de burgers.

De stad verbindt er zich ook toe om de belastingen niet te verhogen, “ook al verwachten we een aanzienlijke daling van de verwachte inkomsten van autonoom gemeentebedrijf Etiz en het risico op verhoogde uitgaven op vlak van bodemsaneringen.”

Herwerkt cameraplan

Veiligheid bleek een speerpunt dat coalitiepartner Vlaams Belang naar voor schoof in de campagne en daar wordt nu ook werk van gemaakt. “We versterken de dienstverlening van onze politiezone, wat uiteraard een financiële impact zal hebben”, zegt de burgemeester. “In ruil moet de veiligheid op ons grondgebied vanzelfsprekend navenant verhogen. Ook de brandweer ondersteunen we optimaal via de zonewerking Midwest. Het cameraplan gaan we ook volledig herbekijken.” De stad wil zijn twee gemeenschapswachten verder gerichter inzetten en eventueel extra mensen aanwerven. Op vlak van netheid komt er naast meer controle op sluikstorten met mobiele camera’s ook een eigen zwerfvuilteam, net als de invoering van ‘slimme’ vuilnisbakken die laten weten wanneer ze vol zitten.

Mobiliteitsstudie

Ook het omstreden circulatieplan komt, weliswaar zijdelings, aan bod. Zo komt er een mobiliteitsstudie voor het centrum. De huidige knippen van straten wil het bestuur herzien, een verwijzing naar onder andere een reeds uitgevoerde knip in de Wijngaardstraat. Fietsoversteken op belangrijke verkeersassen wil de stad veiliger maken en budgetten voor de heraanleg van fiets en voetpaden wil ze behouden en indien mogelijk optrekken. Er komt ook een actieplan rond knelpunten en verkeersonveilige wegen. Het betalend parkeerbeleid wordt herzien. De stad gaat ook voor vergroening. “Maar dit moet op de juiste locaties gebeuren, zonder in te boeten aan parkeermogelijkheden.”

Het masterplan Sport Krekel-Noord waarin een nieuw zwembad en sporthallen in opgenomen zijn, wordt de komende jaren verder uitgewerkt. “We willen daarbij zeker parkeerruimte creëren”, aldus Kurt Grymonprez. “De parkeerdruk in de omgeving moet zo beperkt mogelijk zijn. We stimuleren ook samenwerking tussen sportploegen, bijvoorbeeld door gezamenlijke aankopen en zoeken samenwerkingsverbanden met onder andere scholen over het gebruik van infrastructuur.”

Aandacht voor Nederlands

Onderwijsschepen Sam Weyts (Vlaams Belang) liet eerder al weten de aandacht voor het Nederlands te stimuleren en de stad lijkt alvast woord te houden. “We zullen tijdens het scholenoverleg blijven inzetten op het Nederlands als voertaal op de speelplaats en in communicatie met ouders”, staat onder het luikje onderwijs. “We voorzien ook een flankerend onderwijsbeleid om zo de scholen te ondersteunen waar nodig en we willen de communicatie tussen scholen en het stadspersoneel versterken.” Dat accent op taal komt ook terug in de actieve begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Zo wordt de Babbeldoos, waarbij anderstaligen spelenderwijs onze taal leren kennen, uitgebreid met een tienerwerking.

De reeds geplande bouw van de nieuwe evenementenhal blijft overeind. De naam ‘Cultuurfabriek’ komt niet voor in de visietekst, al zijn er – wellicht onder een nieuwe naam- wel plannen. “De huidige accommodatie van de kunstacademie een serieuze rem op de werking”, erkent de stad. “Dit bekijken we in de uitwerking op de site Baertshof en in samenspraak met alle actoren toetsen we de noden af voor de opmaak van een nieuw ontwerp.

Er komt ook een evaluatie en verduurzaming van stadsgebouwen, inclusief een kerkenbeleidsplan. “Gebouwen waar we geen nuttige invulling aan kunnen geven verkopen we, waarbij de kopende projectontwikkelaar binnen een duidelijk afgelijnd kader betaalbare wooneenheden kan creëren om leegstand en verkrotting tegen te gaan. We inventariseren ook onze begraafplaatsen en streven naar een vlottere bereikbaarheid.”

En verder…

De stad denkt ook na over een vaste kiosk tijdens zomermaanden waar verenigingen hun ding kunnen doen. Er komt ook een ‘Forum voor vrijwilligers’, waar de meer dan 200 verenigingen terecht kunnen met administratieve kwesties en veel terugkomende vragen. Ook de benoeming van een ‘Vrijwilliger van de maand’ ligt op tafel, net als het aanbieden van concrete opleidingen.

Op sociaal vlak komt er een verdere uitwerking van het armoedebeleidsplan en mikt het bestuur op een uitbreiding van de fietsbieb voor volwassenen. Er komt een waarderingsbeleid voor mantelzorgers en een winkelsysteem in sociale kruidenier De Stamper waar kansarmen zelf hun maaltijden en producten kunnen samenstellen.

De oppositie mag pas op de volgende gemeenteraad zijn feedback over de beleidsvisie geven en dat leidt tot wat gemor. De stad laat hen wel toe dat raadsleden voor 1 maart een eigen voorstel kunnen indienen, dat dan wordt meegenomen tijdens de bespreking van het meerjarenplan.