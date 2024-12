“We staan hier met een gedeelde ambitie: het beste doen voor Izegem”: rustige start van omstreden coalitie tussen STiP+ en Vlaams Belang

Na de commotie van de voorbije weken lijkt de rust in politiek Izegem een klein beetje teruggekeerd. Op de installatievergadering van de coalitie tussen Vlaams Belang en stadspartij STiP+ verliep alles alvast rustig, al werd op voorhand specifiek gevraagd om geen politieke statements te maken. Nadien reageerde Vooruit-Groen wél scherp.

Terwijl er aan de ingang van het stadhuis een honderdtal mensen samenkwamen voor een stille wake hadden de politici en hun genodigden ruim op voorhand verzameld in zaal Meilief.

Eedaflegging

Tien mandatarissen van STiP+ vormen een nieuwe meerderheid met vijf leden van Vlaams Belang, dat met Sam Weyts en Filip Buyse twee schepenen mag afleveren. De eigenlijke eedaflegging van de nieuwe gemeenteraadsleden verliep vlot.

Het applaus nadat Kurt Grymonprez ingezworen werd, deed hem merkbaar deugd. Daarna was het de beurt aan het schepencollege, dat verder zal bestaan uit STiP+-leden Bruno Lambert, Nadia Staes, Jan Dierickx-Visschers en Matthias Leenknecht.

“Voor sommigen was het een intensieve periode, vaak ten koste van tijd voor familie en vrienden”, nam nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Nigel Casier (STiP+) het woord.

“Dat vergt inzet en toewijding en ik wil dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar inspanningen. Vanavond staan we hier met een gedeelde ambitie: het beste te doen voor onze stad en alle Izegemnaren.”

“Te snel werden door STiP+ andere pistes opgegeven en naar Vlaams Belang gekeken toen het moeilijk werd” – Julie Vandewatere (Vooruit-Groen)

Politieke statements of verwijzingen naar de breuk met het cordon kwamen er niet. Het was een bewuste keuze van het stadsbestuur om zich op die eerste raad strikt aan het protocol te houden, zo blijkt.

Vooruit-Groen stuurde bij monde van Julie Vandewatere nadien wel nog een persbericht de wereld in en zal die boodschap op de eerstvolgende gemeenteraad ook verkondigen.

“We waren ontgoocheld, maar niet verrast. Er is altijd al een deel geweest van de STiP+-fractie die bij Vlaams Belang aanleunde. Wij hebben hier voor gewaarschuwd. Te snel werden door STiP+ andere pistes opgegeven en naar Vlaams Belang gekeken toen het moeilijk werd. Wij noemen dat: postjes boven overtuiging.”

Polariserend taalgebruik

Vooruit-Groen zegt wel het verkiezingsresultaat te zullen respecteren. “We zullen goeie voorstellen blijven brengen. We kunnen het ons als stad immers niet veroorloven om stil te blijven staan. Voor ons moet dit gebeuren met respect voor elke Izegemnaar, ook al heeft die een andere huidskleur of overtuiging.”

“Voor ons is het belangrijk dat men zijn best doet. Enkel daarop kunnen we iemand beoordelen. Respect voor vrouwen-, holebi- en mensenrechten is voor ons heel belangrijk en Vlaams Belang staat hier heel ver van af. We merken nu al polariserend taalgebruik op sociale media en dat is niet de sfeer die wij willen uitdragen.”