Kurt Grymonprez burgemeester van gloednieuw schepencollege in Izegem: ‘Bevoegheden zijn nog niet verdeeld’

Izegem heeft dus straks een nieuw stadsbestuur, met een meerderheid bestaande uit STIP+ en Vlaams Belang. In de voordrachtsakte, die al op 26 oktober werd ondertekend, is ook bepaald wie schepen wordt.

De schepenen die aangeduid werden in de oorspronkelijke voordrachtsakte blijven uiteraard dezelfde, gezien het ook die akte is die ingediend moest worden. Kurt Grymonprez is als stemmenkampioen volgens het nieuwe kiesdecreet sowieso de burgemeester, hij krijgt vier partijgenoten van STIP+ en twee Vlaams Belangers in zijn college. Nadia Staes, de rechterhand van Kurt en de dame met wie hij destijds Vooruit (SP.A) verliet om mee STIP+ op te richten, is de enige dame in het schepencollege. Namens STIP+ zullen ook Bruno Lambert, Matthias Leenknecht en Jan Dierickx Visschers een schepenambt op zich nemen. “De bevoegdheden zij nog niet verdeeld”, klinkt het. Maar dat zorg naar Nadia Staes zal gaan en sport lijkt de richting van Bakker Jan Dierickx Visschers uit te gaan.

Enkel burgemeester Kurt Grymonprez en Nadia Staes hebben al ervaring als schepen

Aan de kant van Vlaams Belang zijn het lijsttrekker Sam Weyts en Filip Buyse die op de voordrachtsakte staan. Boekhouder Filip Buyse wordt getipt op financiën. De grote vraag blijft wie de schouders onder de heikele bevoegdheid van mobiliteit, waar het in de verkiezingscampagne vaak om draaide, zal willen zetten.

Nigel Casier is de eerste gemeenteraadsvoorzitter. Halfweg zouden ook schepenwissels komen: Mireille Matthieu zou dan Nadia Staes aflossen, Nigel Casier mag dan de plaats van Jan Dierickx Visschers innemen. Trouwe partijsoldaat Jurgen Vandecappele zou dan de laatste drie jaar gemeenteraadsvoorzitter worden.

