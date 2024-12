“Mensen mogen kritisch zijn, maar geef ons ook een kans”: Kurt Grymonprez officieel aan de slag als burgemeester van Izegem

Na een woelige periode mag Kurt Grymonprez (55) als absolute stemmenkampioen eindelijk de burgemeesterssjerp in Izegem omgorden. Weliswaar van een fel besproken coalitie van zijn partij STiP+ met Vlaams Belang. De kritiek daarop heeft hem en zijn familie toch wel geraakt.

Kurt Grymonprez begon zijn politieke carrière in 1994 bij de socialisten. “Ik belandde toen in de OCMW-raad, omdat mijn ex-schoonvader in de gemeenteraad voor dezelfde partij opkwam”, zegt hij. “In de daaropvolgende legislatuur werd ik OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Tussen 2012 en 2017 had ik als schepen de bevoegdheden Sport en Openbare Werken.”

In dat laatste jaar liep het fout toen hij zijn ambt moest neerleggen omwille van de ‘tegelkwestie’. “Ik had de stadsdiensten om advies gevraagd over hoe ik het best een partij stenen tegels voor privéwerken tot bij mij thuis kon krijgen. Dat is toen geïnterpreteerd als het ongeoorloofd inzetten van stadspersoneel, maar het is nooit tot zo’n actie gekomen. Ik heb me op voorhand louter geïnformeerd en dat is later een eigen leven gaan leiden. Ik heb dat nadien ook met de nodige documenten kunnen bewijzen, maar omwille van een ‘vertrouwensbreuk’ moest ik gedwongen opstappen.”

Het was de aanzet voor de vorming van stadspartij STiP in 2018. “Toen enkele mensen me een half jaar na dat debacle motiveerden om toch politiek actief te blijven, is het idee voor onze partij ontstaan. Dat we in 2018 meteen vijf zetels veroverden, was een teken dat de mensen in mijn onschuld geloofden. Met mijn huidige score ben ik daar nog veel meer van overtuigd.”

Zware impact

Dat het doorbreken van het cordon wat commotie met zich mee bracht, is een understatement. De hele kwestie had een zware impact op Kurt en zijn familie. “Wij hebben als stadspartij dat cordon nooit onderschreven”, zegt hij. “Wij kiezen nu voor wat wij denken wat het beste is voor onze stad. Onze programma’s zijn gelijklopend en we willen bepaalde zaken samen aanpakken. Mensen mogen kritisch zijn, maar geef ons nu vooral tijd om ons beleid uit te stippelen. Binnen zes jaar mogen ze ons daar gerust op afrekenen.”

“De voorbije periode was heel slopend, ik ben zes kilo afgevallen”

“Maar de onderhandelingen waren slopend, jawel. Het was een heel wilde periode, met veel vallen en opstaan en welles-niettes-spelletjes. Mentaal heel belastend ook. Ik bleef zo veel mogelijk weg van sociale media, maar de kritiek bereikte wel mijn familie en ook zij zagen daar van af. In die hele periode ben ik zes kilo afgevallen. Dat was misschien wel nodig, maar het was niet de manier waarop ik dat wilde bereiken”, glimlacht de burgemeester. “Maar nu is er een last van mijn schouders gevallen. Nu kunnen we er eindelijk écht aan beginnen.”

De burgemeester geeft momenteel nog twintig uur les in het PTI in Kortrijk. “Tot eind dit jaar ga ik dat nog blijven doen, maar vanaf januari zou ik dat willen beperken tot maximum vier uur per week. Op die manier moet het combineerbaar blijven met mijn burgemeestersambt. Ik wil de school ook niet zomaar in de steek laten, vandaar dat ik nog tot het eind van het schooljaar wil helpen, want het is niet zo evident om mensen in het onderwijs te krijgen. Of mijn leerlingen weten dat ik burgemeester word? Jawel, daar is al over gebabbeld. Ze zijn toch wat fier dat hun meester nu burgemeester wordt. Al weten ze ook dat dit betekent dat ik hen in de toekomst minder zal zien.”

Slechte verliezer

De voorbije maanden was er veel polarisering. Daar wil de burgemeester een halt aan roepen. “We gaan geen mensen tegen elkaar opzetten, links of rechts. Geef het allemaal een kans en als je ziet dat er zaken niet door de beugel kunnen, laat het weten. Ik hoop ook dat N-VA nu vooruit kan. De vorige burgemeester heeft getoond dat hij een slechte verliezer is. Zoiets doet inderdaad pijn, maar je moet op een gegeven moment de bladzijde kunnen omdraaien.”

“Het brugpark kan je moeilijk uitbreken, maar we gaan wel kijken naar een andere circulatie”

Wat voor burgemeester hij straks zelf wil zijn? “Ik wil communiceren met de mensen. Mijn deur zal open staan. Nu duurt het soms twee weken voor je een afspraak met een verkozene kan maken. Die bereikbaarheid wil ik aanpakken. Ik zou graag een fysiek loket in het stadhuis voorzien waar mensen op elk moment terecht kunnen met hun vragen. Ook handelaars als er bijvoorbeeld werken in hun straat zijn. We denken ook aan een periodieke nieuwsbrief om burgers op de hoogte te houden.”

“Een ander heikel punt is natuurlijk het circulatieplan. Het brugpark kan je moeilijk uitbreken, zeker nu ze binnen zoveel jaar weer moet wijken voor een nieuwe exemplaar. Maar we gaan wel kijken naar een andere circulatie en daar zijn zeker wijzigingen mogelijk. Ook een propere en veiligere stad zijn ijkpunten die we met het Vlaams Belang gemeen hebben. Met strategisch geplaatste verlichting of camera’s kan je een plek al heel wat veiliger maken. Vanaf half december werken we onze beleidsnota uit en een maand later gaan we die presenteren”, besluit de nieuwe burgervader van Izegem.