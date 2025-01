Kosten voor fusie Wingene over 1 miljoen euro: 119.000 euro voor advocaten alleen al

Tijdens de meest recente gemeenteraad in Wingene informeerde oppositieraadslid Hannes Gyselbrecht (N-VA Respect Burgerbelangen) naar de stand van zaken rond de kosten voor de begeleiding van de fusie-operatie tussen Ruiselede en Wingene. Burgemeester Lieven Huys (CD&V) somde de belangrijkste kosten op, die in totaal neerkwamen op zo’n 1,2 miljoen euro. “Dat is een pak meer dan we aanvankelijk dachten”, reageerde Gyselbrecht achteraf.

Gyselbrecht vroeg een kritische analyse van de fusie-kosten. “Een vakkundige begeleiding voor de vele aspecten rond de fusie is noodzakelijk, maar eenmaal operationeel kan de fusie-operatie het best uitgevoerd worden door het eigen personeel”, liet Gyselbrecht weten. “Elke euro die niet naar consultancy gaat, kan gebruikt worden voor onze eigen inwoners. Vandaar mijn vragen: wat hebben externe consultancy bureaus ons tot dusver gekost en welke kosten mogen we nog verwachten?”

1,2 miljoen

Burgemeester Lieven Huys somde de totale kosten op voor Ruiselede en Wingene samen, berekend tot einde 2024. Zo vermeldde hij onder meer de consultancy bureaus Ernst & Young (€ 415.000) en Mondea (€ 50.000), erelonen voor procedures zoals de overstap van afval-intercommunale IVIO naar MIROM (€ 24.000) allerlei dure gerechtelijke procedures tegen de pogingen van de Ruiseleedse Respect-oppositie om de fusie tegen te houden (€ 119.000 !), de nieuwe huisstijl (€ 49.000), het traject van de functieklassificatie (€ 59.000), ICT-transitiekosten (€ 192.000), het gelijkschakelen van de belastingen (€ 25.000), communicatie (€ 15.000), een bedrag voor toekomstige fusie-kosten (€ 100.000), de vergoeding voor ondernemingen in verband met wijziging straatnamen (€ 31.000)… In totaal goed voor zo’n 1,2 miljoen euro.

Belastingen dalen

“We zijn blij dat we eindelijk voor het eerst alle cijfers voor Ruiselede en Wingene gekregen hebben”, liet Hannes Gyselbrecht achteraf weten. “Wij dachten dat de totaalsom rond de € 700.000 zou draaien, maar het is een pak meer. We hebben er geen moeite mee, dat er gespecialiseerde externe consultancy bureaus worden ingeschakeld, maar we benadrukken dat we zo snel mogelijk moeten kunnen terugvallen op eigen personeel. Tenslotte kennen onze medewerkers de lokale gevoeligheden al jaren en beduidend beter dan een of ander Ernst & Young-kantoor in Brussel. Hoe sneller we hierop kunnen besparen en gerichte belastingen innen zoals de taks op onbebouwde percelen, hoe sneller we de algemene belastingen kunnen doen dalen op een aanvaardbaar niveau.”