“Nachten wakker gelegen van fusie”: na 30 jaar verlaat schepen Marc De Muynck gemeenteraad Ruiselede

Eén van de meest ervaren politici binnen het schepencollege, Marc De Muynck (69), zal er in de nieuwe fusiegemeente Wingene niet meer bij zijn. “Ik heb zo’n 30 jaar gepleit voor verjonging en vernieuwing”, legt De Muynck uit. “Dan is het maar logisch dat ik nu een stap opzij zet voor jongere mensen.” Met de hele RKD-ploeg kijkt hij voldaan terug op wat er al die jaren gerealiseerd werd. Over de fusie heeft hij nachten wakker gelegen. Maar hij heeft er geen spijt van.

“Net zoals in het leven, moet je in de politiek keuzes kunnen maken”, laat De Muynck geregeld in ons interview vallen. “Dat is een van de moeilijkste aspecten van de job. Niets doen is gemakkelijk, dan kun je ook niets misdoen. Maar mijn principe is altijd geweest: wat je doet is belangrijker dan wat je belooft.”

Marc De Muynck startte zijn politieke loopbaan in 1994. Eerst als raadslid, maar vanaf 2000 ononderbroken als schepen. Hij heeft de meest diverse taken aangepakt: cultuur, feestelijkheden, openbare werken, landbouw, energiebeleid… Wat hij het liefst heeft gedaan? “Openbare werken”, repliceert De Muynck zonder verpinken. “Omdat je daadwerkelijk heel wat kan realiseren. Natuurlijk kun je niet voor iedereen goed doen. Maar ik ben vaak ter plekke naar de mensen gaan luisteren en heb bij discussies iedereen aan tafel uitgenodigd. Weet je: je leert veel meer door te luisteren, dan overal je eigen mening te verkondigen .”

Veel gebeurd

“Ik denk dat ons RKD-team Ruiselede al die jaren beter en mooier heeft gemaakt”, vertelt De Muynck. “Weet je dat vroeger de waterlopen nog geruimd werden met zeis en schop? Vandaag beschikken we tenminste over het nodige zware materieel. In die 30 jaar is er veel gebeurd: de dorpskernvernieuwingen in Kruiskerke, Doomkerke en Ruiselede, de aankoop en aanleg van het Disveld, de inrichting van Het Portaal, het Sociaal Huis, twee jeugdlokalen waarvoor de jeugd geen cent moest betalen, een masterplan voor de zaal Sport & Spel, de restauratie van de Hostens Molen en Sint-Carolus Borromeuskerk in Doomkerke, het inrichten van nieuwe ambachtelijke zones, een gloednieuwe site voor de brandweer en de technische diensten… En steeds weer opnieuw de nodige vergunningen rond krijgen en broodnodige subsidies losweken. Mensen onderschatten hoeveel werk daar inkruipt.”

Er zijn twee projecten waar Marc De Muynck bijzonder trots op is. “Vooreerst dat we erin geslaagd zijn een overstromingsgebied van 29 ha te realiseren”, zegt De Muynck. “Zo konden we niet alleen 90 miljoen liter water bufferen, maar ook gecontroleerd laten afvoeren. Dat vind ik een van onze mooiste realisaties. Mensen zijn blijkbaar vergeten dat vroeger de Bruggestraat om de haverklap onder water liep. Dat is nu niet meer.”

“Je leert veel meer door te luisteren dan overal je eigen mening te verkondigen”

Het tweede project is de verbroedering met Polen, naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten. “Onze jumelage met de Poolse stad Krasnik ligt me na aan het hart”, bekent De Muynck. “We hebben daarbij veel te danken aan het werk van Dirk Verbeke en William Coppens van het verbroederingscomité. We hebben ook jongeren van 15 tot 18 jaar betrokken, hen het concentratiekamp Majdanek laten bezoeken. Die verbroedering heeft al veel moois opgeleverd. Ik heb negen keer de Molenfeesten meegemaakt. Het bezoek van een Poolse dansgroep blijft een van de mooiste momenten.”

Is beleidsmatig politiek voeren veel veranderd de voorbije 30 jaar? “Toch wel”, vindt De Muynck. “We beleven daarbij een vreemde tegenstrijdigheid. Vroeger was alles op papier. Vandaag is alles digitaal. Eigenlijk is dat veel gemakkelijker, want je hebt permanent alle info ter inzage. Toch wordt dossiers rondkrijgen administratief steeds moeilijker gemaakt. Dat we bijvoorbeeld de bouw van de cultuurzaal aan het Polenplein deze legislatuur niet klaar hebben gekregen, blijft mijn grootste ontgoocheling.”

“Dat project sleepte jaren aan, omdat je als bestuur ook afhankelijk bent van zoveel externe factoren. Sinds corona hebben we zoveel extra taken toegespeeld gekregen, dat ons personeel voortdurend overbelast raakt. Ruiselede moet bijvoorbeeld 125 km wegen onderhouden. Dat is enorm. Veel vacatures raken gewoon niet ingevuld. Vandaar dat ik zeg: de fusie was onafwendbaar.”

Een goed gevoel

Meteen raken we een heikel thema aan: de fusie. “Als geboren en getogen Ruiseledenaar was dit een van de moeilijkste beslissingen uit mijn loopbaan. Ik heb daar nachten van wakker gelegen. Maar we moeten eerlijk zijn: als dorp kunnen we niet langer de service verlenen, die de regering van ons verwacht. Binnen Aalter of Tielt zouden we geen rol van betekenis gespeeld hebben. Over de fusie met Wingene heb ik een goed gevoel. Er wordt met Ruiselede wel degelijk rekening gehouden. Ik ben ervan overtuigd, dat zo’n fusie een echte meerwaarde voor de bevolking kan betekenen.”

“Ik heb mijn job als politicus altijd graag gedaan, maar je mag dat ambt niet onderschatten”, weet De Muynck. “Het vraagt veel van je privé-leven. Ik heb gelukkig enorm veel steun gehad aan mijn vrouw Rose. Anders hou je dat geen 30 jaar vol. Ik heb als politicus ook veel moeten laten. Ik ben de gelukkige opa van vier kleinkinderen en ga graag op citytrip. Of de Westhoek verkennen, daar kunnen mijn vrouw en ik van genieten. Ik ben supporter van Club Brugge en nog altijd landbouwer met Belgisch witblauw en vleesvarkens. Ik zal me dus zeker niet vervelen.”