Massale belangstelling voor de installatie van de nieuwe fusiegemeente Wingene

Donderdag 2 januari was niet alleen een historische zitting als eerste gemeenteraad van het nieuwe Wingene. De installatievergadering was ook uniek, omdat liefst twee burgemeesters de eed moesten afleggen in één zitting. We zagen een bedachtzame Lieven Huys, een alerte Brecht Warnez, een plechtige voorzitter Hendrik Verkest en een bedrijvige algemeen directeur Jurgen Mestdagh om deze raad in goede banen te leiden. Wingene heeft voortaan een burgemeester en acht schepenen. Dat is slechts één schepenzetel minder dan bijvoorbeeld Antwerpen, met meer dan 500.000 inwoners.

Het nieuwe schepencollege van Wingene zal het waarschijnlijk niet graag toegeven, maar twee gemeenten fusioneren heeft een niet te onderschatten prijskaartje. De renovatie van het Wingense gemeentehuis is er één voorbeeld van, maar ook de noodzaak om een vrij uitgebreid schepencollege samen te stellen.

“Wingene heeft evenveel schepenen als Kortrijk of Roeselare”

Het nieuwe Wingene telt liefst acht schepenen. Dat is er amper ééntje minder dan, zeg maar, Antwerpen met meer dan 500.000 inwoners of evenveel als Kortrijk met zo’n 80.000 inwoners. Dat kon blijkbaar moeilijk anders, als je zowel Zwevezele als Ruiselede voldoende wil laten wegen binnen het beleid. Al noopte dat tot nogal wat improvisatie bij het bedenken van allerlei functies. Zo zijn er nu schepenen voor rollend materieel, protocol, lokaal mondiaal beleid (sic), reservaties van feestmateriaal, digitale inclusie en facility management. Voor Wingene zetelen schepenen Brecht Warnez, Tom Braet en Yves Bracke, voor Zwevezele burgemeester Lieven Huys, Ann Mesure, Jens Danneels en Sandra Ketels en voor Ruiselede Greet De Roo en Linda Wyckstandt.

Uniek moment

Een alerte Brecht Warnez en een bedachtzame Lieven Huys beleefden een installatievergadering met gemengde gevoelens. © GGM

Het was geen opgewekte maar een eerder bedachtzame Lieven Huys, die tijdens de installatievergadering lijdzaam moest toezien hoe Brecht Warnez eerst burgemeester voor één dag moest worden én de eed afleggen eer Huys de dag daarop de sjerp kon overnemen. Het zorgde voor het unieke moment, dat niet één maar twee burgemeesters in één zitting trouw moesten zweren. Warnez voor 2 januari en vanaf juni 2028, Huys voor de periode daartussen.

“De fusie van Wingene en Ruiselede heeft een duur prijskaartje”

Lieven Huys heeft moeilijke weken achter de rug en dat laat hij ook blijken bij zijn nieuwjaarswensen op Facebook. “Het is een harde politieke leerschool geweest, vooral op het vlak van mensenkennis”, laat hij weten. “Wat ik vooral geleerd heb is dat gezondheid, familie en vriendschap voortaan prioritair op mijn lijstje staan.” Daarin schuilt toch heel wat ontgoocheling, bitterheid zelfs. Dat hij tijdens de eedaflegging in de installatievergadering opvallend méér applaus kreeg dan alle andere 26 raadsleden samen, moet hem toch enigszins getroost hebben.

Vergissing

Als burgemeester voor één dag moest Brecht Warnez tijdens de zitting de verkiezing van de politieraadsleden organiseren. Na een geheime stemming werden Pieter-Jan Verhoye, Sandy Quintyn, Dirk De Meyere, Quinten Dedecker en Kjenta Willems verkozen. Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd Linda Wyckstandt, met de leden Nick Schotte, Jolenta Bogaert, Jessika Billiet, Frans Debouck, Ruben Verkest, Julie Decoster, Luc Huys en Marina De Loose.

Gekraak

Tenslotte bleek tijdens deze ‘historische zitting’, zoals voorzitter Hendrik Verkest die uitgebreid omschreef, dat de geluidsinstallatie opnieuw regelmatig verstek gaf. Ofwel werkte de installatie niet, ofwel begon het te zoemen, ofwel te kraken. En dat is niet de eerste keer. Tijdens de presentatie van het belangrijke kwartaalrapport over de fusie-vorderingen in juli viel de hele video-presentatie in het water. Tijdens de Sint-Barbaraviering van de brandweerkorpsen van Wingene en Zwevezele begin december viel de micro gewoon uit en moesten beide korpsoversten de stem verheffen om hun korps te bedanken. Tijdens de installatievergadering vroeg voorzitter Verkest om te stemmen bij handopsteking, omdat het stemmen via laptop te ‘tijdrovend’ was.