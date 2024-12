Na hertelling stemmen in Wingene: Brecht Warnez klopt Lieven Huys met 39 (!) stemmen en volgt hem op 1 juni 2028 als burgemeester op

De beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat alle uitgebrachte voorkeurstemmen in Wingene, Zwevezele en Ruiselede op de lijst van CD&V WZR-RKD herteld moesten worden, zorgt voor een kleine aardverschuiving in de nieuwbakken fusiegemeente. Huidig schepen Brecht Warnez klopt Lieven Huys met 39 voorkeurstemmen. Huys blijft tot eind mei 2028 burgemeester, op 1 juni van dat jaar volgt Warnez hem op.

Maandag 9 december werden alle voorkeurstemmen van de 27 kandidaten van CD&V-WZR-RKD herteld, nadat uit de fijnmazige stemresultaten bleek dat er een foutief aantal doorgegeven stembiljetten gegroepeerd zat in het Wingens telbureau 003. De hertelling kwam er trouwens op vraag van de CD&V WZR-RKD-kandidaten zelf.

Die hertelling heeft nu verregaande gevolgen: Brecht Warnez klokt af op 3.510 voorkeurstemmen, huidig burgemeester Lieven Huys haalt er 3.471 binnen. Met amper 39 voorkeurstemmen klopt Warnez, vandaag eerste schepen in Wingene, zijn partijgenoot.

Toch zal de 35-jarige Wingenaar niet meteen de burgemeesterssjerp omgorden. “In onderling akkoord blijft Lieven Huys burgemeester, op 1 juni 2028 volgt Brecht Warnez hem op”, klinkt het bij partijvoorzitter Geert Dedecker. “Het is goed dat er een einde komt aan de onzekerheid. De stemmen van alle inwoners zijn nu correct opgenomen.”

Opgelucht

Brecht Warnez zelf reageert opgelucht. “Omdat we nu een duidelijk beeld hebben”, zegt hij. “We hebben met onze 27-koppige ploeg erg spannende weken achter de rug, nu weten we waar we aan toe zijn. Uiteraard ben ik trots dat ik het vertrouwen van de Wingenaar, Ruiseledenaar en Zwevezelenaar krijg, maar Lieven blijft bewust nog enkele jaren burgemeester.”

Dat kan omdat Wingene en Ruiselede op 1 januari fuseren. “Lieven heeft het hele fusietraject begeleid, dan is het maar logisch dat hij in het kader van de continuïteit niet meteen een stap opzij zet.”

Lieven Huys en Brecht Warnez werken al enkele jaren nauw samen. © GF

“Hij leverde de afgelopen jaren als burgemeester uitstekend werk. Zijn expertise zullen we ook de komende jaren hard nodig hebben. Ik bedank hem voor de steun en kijk uit naar onze verdere samenwerking. Samen willen we aan een sterke fusiegemeente bouwen.”

Lieven Huys zelf stelt dat hij tevreden is dat hij deze periode achter zich kan laten. “Want die was bijzonder moeilijk. Ik bedankt de 3.471 inwoners die op mij gestemd hebben en feliciteer Brecht met zijn resultaat.”

Begin januari staat de installatievergadering van de fusiegemeente op de agenda.

Sinds 2009 politiek actief

Brecht Warnez woont met zijn partner Karlien en hun kinderen Kasper en Lena in Wingene. In 2009 treedt hij in de voetsporen van zijn oma en vader en engageert hij zich in de Wingense politiek. Hij start als voorzitter van de lokale Jong CD&V-afdeling, in 2012 wordt hij gemeenteraadslid.

Op 1 september 2016, hij is dan 27 jaar oud, wordt Brecht aangesteld als de jongste schepen van Wingene. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 krijgt hij 2.202 voorkeurstemmen achter zijn naam en wordt hij als eerste schepen bevoegd voor onder andere Cultuur, Milieu, IT en Communicatie.

Ook op Vlaams niveau laat hij van zich horen. Bij de Vlaamse verkiezingen van mei 2019 kaapt hij als eerste opvolger 11.164 voorkeurstemmen weg. Wanneer partijgenoot Hilde Crevits Vlaams minister wordt, volgt hij haar op als Vlaams parlementslid.

Bij de recente Vlaamse verkiezingen van juni haalde hij 17.518 voorkeurstemmen, goed voor een nieuw parlementszitje in het Vlaamse halfrond. Ook wanneer hij burgemeester is, zal hij op Vlaams niveau actief blijven, bevestigt Warnez.

