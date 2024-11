KIJK – Bart Tommelein draagt sjerp over aan opvolger John Crombez: “Het doet me toch wel wat”

In het bureau van de burgemeester droeg Bart Tommelein de sjerp over aan John Crombez. Hij besprak met hem ook de belangrijkste dossiers en gaf ook een geschenk. “Met de boodschap naar alle Oostendenaars en ook naar de lokale ondernemers te luisteren.”

Burgemeester Bart Tommelein had eerder al een gesprek met zijn opvolger John Crombez en deed dat vrijdagmorgen nog eens over in stijl: hij overhandigde de sleutels van het kantoor en de code van de kluis met daarin belangrijke documenten inzake terrorismebestrijding en een lijvig dossier met 101 lopende zaken en belangrijke dossiers.” Hij heeft enkele dagen om het door te nemen en vanaf maandag mee aan de slag te gaan”, zei Tommelein.

En ook de sjerp wisselde, gevolgd door raad wanneer die moest gedragen worden. “Bij alle huwelijken en protocollaire gelegenheden.” Hij had nadien nog een gesprek achter gesloten deuren met zijn opvolger over de lopende dossiers.

Geschenk

Bart Tommelein had ook enkele geschenken bij: een gepersonaliseerde koffietas van de stad Oostende en een ‘Boite Locale’ met Oostendse producten. “Met de boodschap om niet alleen naar alle Oostendenaars te luisteren, maar ook naar de Oostendse ondernemers en handelaars. Ik gaf aan John ook de raad mee om niet enkel de dingen te doen die de mensen graag hebben; maar ook die zaken die belangrijk zijn en waar soms weerstand tegen is.”

John Crombez nam alles in ontvangst. “In zijn nota zitten een aantal dringende dossiers. Maandag wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en ’s avonds volgt al meteen een eerste schepencollege om de bevoegdheden vast te leggen en officieel van start te gaan.”

Afscheid in stijl

Voor het moment met John Crombez had Bart Tommelein al afscheid genomen van leidinggevenden van de stad. Nadien volgde nog een lunch met naaste medewerkers. “Dit is nu mijn definitieve afscheid na een kwarteeuw in de toppolitiek. Het doet me toch wel wat als ik de mensen voor me zie staan waarmee ik dit heb gerealiseerd. Politiek is een emotioneel gebeuren, maar soms creëer je banden die meer zijn dan het louter professionele. Er is altijd emotie mee gepaard als je afscheid neemt.”

Bart Tommelein deed dat zoals hij zes jaar geleden begon: in stijl, met oog voor detail en de camera’s en met een glimlach.